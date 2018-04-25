Расширение транспортных услуг

Nuotrauka vilnius.lt

В столице на данный момент курсируют более 300 новых автобусов и троллейбусов, в числе которых – и первые автобусы на электрической тяге, курсирующие в центральной части Вильнюса, сообщает пресс-служба Вильнюсского самоуправления.

Этим летом на маршруты вышло 50 новых экономичных и комфортных автобусов современного дизайна, в общей сложности количество курсирующих по маршрутам новых автобусов составляет более 70 проц., возраст которых 1–3 года.

В Вильнюсе намечено девять новых маршрутов в тех местах, где в настоящее время общественный транспорт не курсирует. Благодаря расширению услуг общий показатель доступности общественного транспорта в Вильнюсе достигнет 92 процентов.