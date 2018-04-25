Расширение транспортных услуг

В столице на данный момент курсируют более 300 новых автобусов и троллейбусов, в числе которых – и первые автобусы на электрической тяге, курсирующие в центральной части Вильнюса, сообщает пресс-служба Вильнюсского самоуправления.
Этим летом на маршруты вышло 50 новых экономичных и комфортных автобусов современного дизайна, в общей сложности количество курсирующих по маршрутам новых автобусов составляет более 70 проц., возраст которых 1–3 года.
В Вильнюсе намечено девять новых маршрутов в тех местах, где в настоящее время общественный транспорт не курсирует. Благодаря расширению услуг общий показатель доступности общественного транспорта в Вильнюсе достигнет 92 процентов.
В городскую систему общественного транспорта планируется интегрировать жилые территории – Кряучюнай, Платинишкес, Пилайте, Рокантишкес, Крижеку-Содай, Висоряй, Дидейи-Гульбинай, Мажейи-Гульбинай, Ревонис, Павильне-Содай, Гуряй, Науйойи-Вильня, Иванишкю-Содай и другие. Выбор остановлен в пользу именно этих местностей с учетом численности жителей на территории и в целях большей мобильности их передвижения по городу.
«Этим конкурсом на новые маршруты мы стремимся шагнуть в отдаленные, но актуальные жилые районы города, садовые товарищества, откуда в сторону центра ежедневно едет много людей. По нашим подсчетам, когда автобусы начнут курсировать по новым маршрутам, общественный транспорт станет доступным приблизительно для 52 тыс. жителей, у которых на данный момент нет такой возможности. Тем самым мы повысим качество их жизни, их мобильность, снизим негативное влияние транспортного сектора на окружающую среду», – отметила директор муниципального предприятия «Susisiekimo paslaugos» Модеста Гусаровене.
Планируется, что новые маршруты будут обслуживать автобусы класса M2 или M3, в которых примерно по 22 пассажирских места.
Информация «ЛК», vilnius.lt