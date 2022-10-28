Расширены возможности получения соцпомощи

Фото vilnius.lt

С началом отопительного сезона столица ищет дополнительные способы снижения будущих счетов за отопление для малообеспеченных жителей – установлены повышенные суммы компенсируемого твердого топлива, сообщает пресс-служба Вильнюсского городского самоуправления. В то же время позаботились и о более удобном порядке подачи запросов на компенсацию.

Компенсация за твердое топливо

Компенсация будет предоставляться ​​не только за покупку дров, каменного угля, торфяных брикетов и сжиженного газа из баллонов, но и за приобретение древесных гранул. После изменения действующей процедуры жители Вильнюса смогут подавать заявления на компенсацию за отопление и водоснабжение или на получение социального пособия еще одним способом – по телефону с помощью автоматического проводника (записанных шагов). Это особенно актуально, поскольку с начала года поток заявлений увеличился втрое – этой услугой смогут воспользоваться жители Вильнюса, которые ранее обращались за социальной поддержкой, включая пособие на ребенка, одноразовые выплаты и т. д.

«Рост цен на твердое топливо заставляет жителей волноваться в связи с наступлением отопительного сезона. Повышенная средняя компенсационная цена на твердое топливо позволит людям, которые едва сводят концы с концами, облегчить финансовое бремя в холодное время года», — отметила Ева Пабержене, руководитель отдела социальных выплат Вильнюсского самоуправления.

Решением совета утверждены новые компенсационные цены на виды топлива: на смешанные рубленые дрова – 160,73 евро/куб. м (было 44 евро/куб. м), каменный уголь – 0,46 евро/кг (было 0,16 евро/кг), торфяные брикеты – 0,27 евро/кг (было 0,09 евро/кг), сжиженный газ из баллонов – 1,62 евро/кг (было 1,00 евро/кг), древесные гранулы – 0,57 евро/кг.

Заявка на компенсацию – по телефону

По словам Е. Пабержене, жители, у которых нет возможности подать заявление в электронном виде, могут сделать это самостоятельно по телефону.

Когда клиент звонит по номеру 8 700 35545, система распознает номер звонящего, он должен идентифицировать себя, ввести 4 последние цифры персонального кода и выбрать вид социальной поддержки, на которую претендует. В случае заказа услуги обратившееся лицо получит звуковое подтверждение и дополнительно будет проинформирован текстовым сообщением или автоматическим звонком (при использовании устройства, на который нет возможности отправить SMS). Не позднее чем в течение месяца специалист Отдела социальных выплат самоуправления сообщит о решении, принятом касательно выделения социальной помощи. Житель также получит информацию по электронной почте или по почте.

Жители Вильнюса смогут воспользоваться этой услугой в любое время дня недели. Если потребуются дополнительные данные, с жителем свяжутся специалисты отдела социальных выплат. Услугу предоставляют на литовском, русском, польском и английском языке.

Причитающиеся компенсации будут доступны задним числом, то есть за весь отопительный сезон, независимо от того, когда лицо обратится за компенсацией в течение отопительного сезона. Например, если житель обратится в апреле 2023 года, компенсации могут быть возвращены за октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль и март 2022 года.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt