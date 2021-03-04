Расширяется пробный проект по возвращению учеников в начальные школы в Вильнюсе

Правительство Литвы разрешило Вильнюсскому самоуправлению возвращать учеников начальных классов в школы, расширяя количество школ, участвующих в этом пробном эксперименте возвращения.
Контактное обучение в рамках пробного проекта Вильнюсская прогимназия им. князя Гедиминаса в среду продлила до конца марта. Одновременно Кабмин разрешил столичным властям выбрать и другие учреждения, в которых периодически будут проводить тесты на коронавирус среди персонала и школьников, а дети будут обучаться контактным способом в классах.
Контактное обучение в прогимназии возобновлено более недели назад, за это время не выявлено заражений COVID-19.
Министр здравоохранения Арунас Дулькис подчеркнул, что «первые результаты показывают, что проект является успешным».
«Вильнюсское самоуправление видит смысл и возможность развивать этот проект, поэтому мы бы хотели предложить разрешить в Вильнюсском самоуправлении по их усмотрению выбирать еще, сколько они могли бы организовать учебных учреждений в смысле охвата, чтобы этот проект расширился», – сказал А. Дулькис.
Правительство также договорилось о том, что Министерство образования встретится с мэрами, чтобы подключить к этому проекту школы и других самоуправлений.
Советник мэра Вильнюса Каролис Вайткявичюс информировал BNS, что далее планируется вернуть учеников начальных классов еще в 3-4 школы, это может произойти с середины марта. При выборе школ будет учитываться их размер и возможности обеспечения управления потоками, возможности тестирования.
В плане смягчения карантина, подготовленном правительством, предусматривается сначала возвращение в школы учеников начальных классов и абитуриентов.
Ученики начальных классов смогут вернуться в школы, когда количество новых заболеваний коронавирусом на 100 тыс. жителей за две недели будет менее 200, а доля положительных тестов не будет достигать 10%.