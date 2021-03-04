Расширяется пробный проект по возвращению учеников в начальные школы в Вильнюсе

«Вильнюсское самоуправление видит смысл и возможность развивать этот проект, поэтому мы бы хотели предложить разрешить в Вильнюсском самоуправлении по их усмотрению выбирать еще, сколько они могли бы организовать учебных учреждений в смысле охвата, чтобы этот проект расширился», – сказал А. Дулькис.

Правительство также договорилось о том, что Министерство образования встретится с мэрами, чтобы подключить к этому проекту школы и других самоуправлений.

Советник мэра Вильнюса Каролис Вайткявичюс информировал BNS, что далее планируется вернуть учеников начальных классов еще в 3-4 школы, это может произойти с середины марта. При выборе школ будет учитываться их размер и возможности обеспечения управления потоками, возможности тестирования.

В плане смягчения карантина, подготовленном правительством, предусматривается сначала возвращение в школы учеников начальных классов и абитуриентов.

Ученики начальных классов смогут вернуться в школы, когда количество новых заболеваний коронавирусом на 100 тыс. жителей за две недели будет менее 200, а доля положительных тестов не будет достигать 10%.