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Расширяется пробный проект по возвращению учеников в начальные школы в Вильнюсе

Nuotrauka Sauliaus Žiūros/ vilnius.lt

Правительство Литвы разрешило Вильнюсскому самоуправлению возвращать учеников начальных классов в школы, расширяя количество школ, участвующих в этом пробном эксперименте возвращения.  

Контактное обучение в рамках пробного проекта Вильнюсская прогимназия им. князя Гедиминаса в среду продлила до конца марта. Одновременно Кабмин разрешил столичным властям выбрать и другие учреждения, в которых периодически будут проводить тесты на коронавирус среди персонала и школьников, а дети будут обучаться контактным способом в классах. 

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Контактное обучение в прогимназии возобновлено более недели назад, за это время не выявлено заражений COVID-19.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис подчеркнул, что «первые результаты показывают, что проект является успешным». 

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«Вильнюсское самоуправление видит смысл и возможность развивать этот проект, поэтому мы бы хотели предложить разрешить в Вильнюсском самоуправлении по их усмотрению выбирать еще, сколько они могли бы организовать учебных учреждений в смысле охвата,  чтобы этот проект расширился», – сказал А. Дулькис.

Правительство также договорилось о том, что Министерство образования встретится с мэрами, чтобы подключить к этому проекту школы и других самоуправлений. 

Советник мэра Вильнюса Каролис Вайткявичюс информировал BNS,  что далее планируется вернуть учеников начальных классов еще в 3-4 школы, это может произойти с середины марта. При выборе школ будет учитываться их размер и возможности обеспечения управления потоками, возможности тестирования.

В плане смягчения карантина, подготовленном правительством, предусматривается сначала возвращение в школы учеников начальных классов и абитуриентов. 

Ученики начальных классов смогут вернуться в школы, когда количество новых заболеваний коронавирусом на 100 тыс. жителей за две недели будет менее 200, а доля положительных тестов не будет достигать 10%. 

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