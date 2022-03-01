Расследование Гаагским прокурором положения в Украине — движение к правосудию

Министр юстиции Литвы Эвелина Добровольская заявила о решении прокурора Международного уголовного суда (МУС) начать расследование «ситуации на Украине», против которой Россия начала широкомасштабное вторжение, является движением к правосудию.

«Впервые Литва воспользовалась возможностью Римского устава и осталась неравнодушной к Украине. Очевидно, что прокурор Международного уголовного суда тоже понимает важность скорости реакции. Я рада, что мы сделали один шаг в направлении правосудия», — отметила министр Добровольская в комментарии, опубликованном поздно вечером в понедельник.

«Военные преступления и преступления против человечности со стороны руководства России и Беларуси не могут оставаться без ответа», — добавила она.

На этой неделе Литва обратилась в прокуратуру Гааги по поводу военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных Москвой и Минском.

В заявлении об открытии расследования прокурор Карим Хан заявил, что «есть веские основания полагать, что в Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечности».

Прокурор рассмотрит ситуацию с 2014 года, когда Россия аннексировала Крымский полуостров, а на востоке Украины шла война между киевским правительством и пророссийскими сепаратистами.

«Учитывая эскалацию конфликта в последние дни, я намерен обеспечить, чтобы это расследование также охватывало любые новые предполагаемые преступления, подпадающие под юрисдикцию моего учреждения, совершенные любой стороной во время конфликта в любой части Украины», — сказал он.

МУС уже провел предварительное расследование преступлений, связанных с силовым подавлением проевропейских протестов в Киеве во время революции на Майдане в 2013-2014 годах, а также предполагаемых преступлений в Крыму и на востоке Украины.

В декабре 2020 года тогдашний прокурор МУС Фату Бенсуда заявил, что расследование обнаружило признаки того, что «в Украине имели место различные действия, эквивалентные военным преступлениям и преступлениям против человечности, подпадающим под юрисдикцию Суда».

Однако прокуроры суда до этого момента не просили судей провести полноценное расследование.

На прошлой неделе Кремль вторгся в Украину и начал войну, вызвавшую возмущение и гнев во всем мире.

Запад ответил жесткими санкциями в отношении России и различной поддержкой Украины.

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