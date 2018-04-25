Расследование коррупции в полиции Каунаса ведется в международном масштабе

Расследование коррупции в полиции второго по величине города Литвы Каунаса проводится в международном масштабе, заявил в среду прокурор Витаутас Кукайтис на пресс-конференции, организованной в Департаменте полиции.
На конференции Генкомиссар полиции Линас Пярнавас также сообщил, что от должности отстраняется и начальник Каунасской полиции Дарюс Жукаускас.
«Расследование продвинулось. Начаты три новых досудебных расследования о совершении тяжких преступлений: международного мошенничества, отмывания денег, действий в организованной группе вместе с действующими за границей группировками. А также по поводу контрабанды», – сказал прокурор.
Он сказал, что аресты членов организованной группы продлены на один и на два месяца, позднее эти меры пресечения продлятся.
«Выяснилось, что больше всего данных было получено от зарубежных государств. Бюро Криминальной полиции поддерживает прямой контакт с Жандармерией Франции, атташе по внутренним делам Испании, правоохранительными органами Бельгии, Дании, Германии», – сказал В. Кукайтис.
По его словам, выяснился способ совершения преступной деятельности, с помощью сфальсифицированных за границей документов приобретались различные товары: алкогольные напитки, автодетали.
По его словам, стоимость товаров, приобретенных за границей и в Литве, превышает 300 тыс. евро.
В данный момент пять лиц арестованы, в целом подозрения предъявлены более чем десяти фигурантам. Среди подозреваемых есть и иностранные граждане.
«Сотрудники Бюро Криминальной полиции Литвы и после начала досудбеного расследования получают дополнительную информацию о кражах автодеталей и широкомасштабном их хищении за границей», – сказал В. Кукайтис.
Приобретенные за рубежом автодетали продавались в Литве организованной группировкой.
«Сегодня я подпишу указ об отстранении Дарюса Жукаскаса от должности», – сообщил Л. Пzрнавас.
По его словам решение об отстранении Д. Жукаускас было принято по причине возникающей угрозы безопасности засекреченной информации.
Во вторник Л. Пернавас поручил сотрудникам Управления иммунитета начать процедуру проверки разрешения Д. Жукаускаса на работу с секретной информацией.
В начале октября на месте работы был задержан подозреваемый в покрывании нелегального бизнеса начальник Третьего отдела Управления расследований экономических преступлений Главного комиссариата полиции Каунасского округа Донатас Каралукас.
Его подозревают в том, что он взял взятку в размере более 10 тыс. евро.
Оставьте свой комментарий