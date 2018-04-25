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Расследование коррупции в полиции Каунаса ведется в международном масштабе

Фото BFL/Ирмантас Гялунас

Расследование коррупции в полиции второго по величине города Литвы Каунаса проводится в международном масштабе, заявил в среду прокурор Витаутас Кукайтис на пресс-конференции, организованной в Департаменте полиции. 

На конференции Генкомиссар полиции Линас Пярнавас также сообщил, что от должности отстраняется и начальник Каунасской полиции Дарюс Жукаускас. 

«Расследование продвинулось. Начаты три новых досудебных расследования о совершении тяжких преступлений: международного мошенничества, отмывания денег, действий в организованной группе вместе с действующими за границей группировками. А также по поводу контрабанды», – сказал прокурор.

Фото BFL/Ирмантас Гялунас

Он сказал, что аресты членов организованной группы продлены на один и на два месяца, позднее эти меры пресечения продлятся. 

«Выяснилось, что больше всего данных было получено от зарубежных государств. Бюро Криминальной полиции поддерживает прямой контакт с Жандармерией Франции, атташе по внутренним делам Испании, правоохранительными органами Бельгии, Дании, Германии», – сказал В. Кукайтис.

  • Фото BFL/Ирмантас Гялунас
  • Фото BFL/Ирмантас Гялунас

По его словам, выяснился способ совершения преступной деятельности, с помощью сфальсифицированных за границей документов приобретались различные товары: алкогольные напитки, автодетали.

По его словам, стоимость товаров, приобретенных за границей и в Литве, превышает 300 тыс. евро. 

В данный момент пять лиц арестованы, в целом подозрения предъявлены более чем десяти фигурантам. Среди подозреваемых есть и иностранные граждане. 

«Сотрудники Бюро Криминальной полиции Литвы и после начала досудбеного расследования получают дополнительную информацию о кражах автодеталей и широкомасштабном их хищении за границей», – сказал В. Кукайтис.

Приобретенные за рубежом автодетали продавались в Литве организованной группировкой. 

«Сегодня я подпишу указ об отстранении Дарюса Жукаскаса от должности», – сообщил Л. Пzрнавас.  

По его словам решение об отстранении Д. Жукаускас было принято по причине возникающей угрозы безопасности засекреченной информации.

Фото BFL/Теодорас Бялюнас

Во вторник Л. Пернавас поручил сотрудникам Управления иммунитета начать процедуру проверки разрешения Д. Жукаускаса на работу с секретной информацией. 

В начале октября на месте работы был задержан подозреваемый в покрывании нелегального бизнеса начальник Третьего отдела Управления расследований экономических преступлений Главного комиссариата полиции Каунасского округа Донатас Каралукас.  

Его подозревают в том, что он взял взятку в размере более 10 тыс. евро. 

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