Расследование LRT: за проектами бизнес-центров в Вильнюсе стоит окружение В. Януковича

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Украинский бизнес в сфере недвижимости, связанный с пророссийскими силами этой страны и бывшим президентом Виктором Януковичем, стоит за двумя проектами недвижимости в центре Вильнюса, сообщил в понедельник Отдел расследований Литовского радио и ТВ (LRT).

Находящееся в начальной фазе строительства офисное здание Core и уже построенный бизнес-центр Link официально связаны и развиваются компанией Baltijos gildija, однако, как утверждает Отдел расследований LRT, на самом деле деньги в крупные столичные проекты через «офшоры» поступают из глубоких карманов украинской элиты.