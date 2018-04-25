Рассматривается возможность учредить должность вице-премьеров в Литве

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Правящие «аграрии» рассматривают возможность введения должностей двух вице-премьеров для ясности в вопросе о том, кому из членов кабинета министров поручается замещение премьера, заявил лидер Литовского союза «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис.

«Если говорить об изменениях, то мы поднимаем вопрос о то, что возможно (…) нужно не создавать новые должности, но утвердить двух министров вице-премьерами. Мы обсуждали это в партии, чтобы было ясно, какие министры могут замещать премьер-министра, чтобы это не было единоличным решением премьера», – сказал Р. Карбаускис в интервью радиостанции Ziniu radijas в среду.

Между тем, в вопрос замещения самих министров решить иначе, чем это сделано сейчас, невозможно.

Р. Карбаускис назвал необоснованной критику оппонентов в адрес министра здравоохранения Аурелиюса Вяриги, который взял пятинедельный отпуск, и в адрес решения назначить замещать его министра транспорта Ярослава Неверовича. Он подчеркнул, что все члены правительства, в том числе и премьер Саулюс Сквярнялис, при необходимости вернутся на работу в течение нескольких часов, поскольку отдыхают в Литве или рядом с ней.

Министр А. Вярига, по словам лидера «аграриев», сейчас находится в летнем Лагере Шяуляйского союза стрелков, поскольку является членом этой организации, при потребности сможет оперативно вернуться на работу.