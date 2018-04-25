Рассмотрев жалобу Р. Курлянскиса, контролер предложил усилить контроль над ДГБ

Представители правительства заявляют, что с учетом замечаний будут рассмотрение изменения к закону о разведке.

Предлагает ограничить сроки

Парламентский контролер пришел к выводу, что ДГБ получил разрешение суда на прослушивание разговоров Р. Курлянскиса и прочий контроль его связей, а технические меры применялись согласно порядку, утвержденному директором ДГБ.

Однако контролер обращает внимание на то, что право ДГБ собирать информацию о Р. Курлянскисе имело «очень длительный период». Конкретный срок в отчете остался засекреченным.

В справке отмечается, что «правовое регулирование не устанавливает четко определенного максимального срока» применения разведывательных методов, для которых нет необходимости получать разрешение суда, поэтому нарушения конфиденциальности частной жизни могут «продолжаться необоснованно длительное время».

«Необходимо законодательно закрепить сроки применения разведывательных методов», – говорится в отчете.

Сейчас закон предусматривает, что не санкционированые судом методы разведки, порядок их применения, сроки и условия устанавливает правительство. Правительственные постановления по этому вопросу засекречены.

Внутренний и внешний контроль

По мнению контролера, в законе также должна быть закреплена возможность обжалования действий сотрудников ДГБ в суде.

В данный момент закон предусматривает, что жалобы могут подаваться в Комитет по национальной безопасности и обороне сейма и парламентскому контролеру, однако они могут выдвигать лишь рекомендации.

«Следует предложить правительству изменения закона о разведке или дополнения к нему с установлением возможности лиц эффективно защищать свои права в суде», – говорится в отчете.

Контролер сейма считает, что порядок уничтожения собранной разведчиками информации должен быть более ясным, и констатировал, что «дела оперативного расследования велись без соблюдения требований». Вся информация об этих делах в справках осталась засекреченной.

Контролер также заявил, что сам ДГБ уделяет слишком мало внимания оценке деятельности его должностных лиц с точки зрения прав человека, а после оценки рисков должен быть создан «эффективный внешний механизм контроля проводимой ДГБ деятельности», однако конкретные возможные меры не детализируются.

Представители Кабмина заявляют, что с учетом выводов будут инициированы поправки к закону о разведке – предложения подготовит рабочая группа, сформированная премьер-министром Саулюсом Сквярнялисом.

«Премьер-министр учтет выводы, представленные парламентским контролером, и в ближайшее время сформирует рабочую группу, которая подготовит предложения по закону о разведке», – заявил BNS советник премьера Арнолдас Пикжирнис.

Представители ДГБ обещают позже прокомментировать рекомендации контролера.

Р. Курлянскис приветствует выводы

Парламентский контролер отклонил жалобы Р. Курлянскиса о том, что в отношении его технические меры использовались незаконно, а собранный материал необоснованно был передан в парламентский Комитет по нацбезопасности и обороне – констатировалось, что в обоих случаях ДГБ соблюдал законы.

Контролер решил, что у него нет полномочий рассматривать, обоснованно ли ДГБ оценил обстоятельства, побудившие к расследованию, как угрозу государству и обосновано ли был рассекречен собранный материал, и прекратил расследование по этим частям жалобы.

Сам Р. Курлянскис заявляет, что выводы подтвердили его предположения о том, что ДГБ следил за ним 13 лет, хотя в это время он был руководителем различных средств массовой информации.

«Эти выводы уже не повлияют на мое положение, однако в рекомендациях ответственным должностным лицам указано ввести хоть какой-то порядок, связанный с защитой прав человека в деятельности ДГБ. Надеюсь, это повлияет на обеспечение прав человека «просто неудобных» для властей лиц, которые в будущем попадут в поле зрения спецслужб», – сказал BNS Р. Курлянскис.

Основываясь на информации ДГБ, в которой упомянута и деятельность Р. Курлянскиса, сейм констатировал в результате парламентского расследования, что деятельность MG Baltic создает угрозу национальной безопасности Литвы. Концерн назвал расследование политическим фарсом.

Р. Курлянскису предъявлены обвинения в подкупе политиков с целью принятия решений, выгодных для концерна MG Baltic. Это дело сейчас рассматривает Вильнюсский окружной суд. Обвиняемый не признает своей вины.