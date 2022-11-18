Растет число просителей продовольственной помощи

Каждый пятый живет в нищете

Как сообщил BNS глава Maisto bankas Симонас Гурявичюс, в среднем в месяц помощь от организации получают 170 тыс. человек.

«В этом году организации Maisto bankas оказывают поддержку на 17 тыс. человек больше, чем в прошлом году, и почти на 32 тыс. больше, чем в 2020 году. Таковы возможности нашей организации, но число нуждающихся еще больше», — сказал глава организации Симонас Гурявичюс.

По его словам, каждый пятый житель Литвы находится на грани нищеты, каждый девятый говорит, что ему не хватает средств не только на лекарства или коммунальные платежи, но и на еду.

«Каждый год с наступлением холодов число обращений за поддержкой увеличивается. Некоторые из заявителей просят помощи временно — например, до окончания отопительного периода, в то время как другие нуждаются в помощи на более длительный срок. В этом году мы особенно сильно ощущаем наступление отопительного сезона. Если раньше в этот период за помощью обращалось больше пожилых людей, то теперь к ним присоединяются матери-одиночки или отцы с двумя и более детьми», — сказал С.Гурявичюс.

Он отметил, что сегодня заявки на помощь подают люди, переживающие развод, даже работающие, получающие минимальную заработную плату. Вся эта ситуация отражает потребности литовского населения, а помощь украинцам рассчитывается отдельно.

Последствия роста цен

По словам специалиста, по сравнению с прошлым годом из-за роста цен и объема деятельности коммунальные расходы организации увеличились на 118%, а расходы на топливо — на 70%.

«Это поистине рекордные цифры, которые вызывают беспокойство и заставляют нас постоянно напоминать о себе и просить финансовой поддержки у бизнеса и населения», — сказал он и добавил, что «сегодня сложно сказать, какому количеству людей организация сможет помочь в будущем».

Поэтому организации необходима помощь общественности. «Организация полна решимости приложить максимум усилий, чтобы «Maisto bankas» помогал всем, кто нуждается в еде, и «никогда бы не приходилось выбирать, кто — больной или пожилой — сегодня больше нуждается в еде», — сказал руководитель.

Тысячи просителей помощи

Руководитель организации Lietuvos Caritas Дейманте Букейкайте сообщила агентству, что в прошлом году организация помогла около 40 тыс. человек. За последний год неправительственная организация помогла около 35 тыс. жителей Литвы и около 20 тыс. украинцев.

«Мы, организация Caritas, являемся свидетелями резкого роста угрозы энергетической бедности. Литва не служит образцом для подражания в Европе — в ней один из самых высоких уровней энергетической бедности в ЕС. В этом году еще больше людей, вероятно, столкнутся с энергетической бедностью, если не воспользуются компенсацией», — сказала Д. Букейкайте.

По ее словам, в регионах в Caritas поступают вопросы о том, можно ли будет рассчитывать на помощь от организации в случае затруднений, можно ли обратиться за ней, если помощь уже оказывалась семье какое-то время назад . Менеджер подчеркнула, что организация не оставляет людей в беде, а ищет партнеров, когда не может помочь сама.

Повышенный спрос на хлеб и распределение продуктов питания фиксирует и организация Maltiečiai. Руководитель каунасской группы Юргита Довалцовене сообщает, что в настоящее время получают продовольственную помощь 52 человека. По сравнению с прошлым годом потребность в сухих пайках, доставляемых один раз в месяц, увеличилась в четыре раза, а в питании, предоставляемом два раза в год, а также на рождественские и пасхальные праздники, — почти в два раза.

Представители Тяльшяйского детского сада говорят, что все больше и больше детей приходят голодными, потому что дома еду экономят, ее не хватает, поэтому дети часто просят забрать остатки еды с собой. По данным организации, число желающих посещать дневные центры также увеличилось, так как в них дети не только занимаются уроками, но и получают горячий обед.

Рост цен на продукты питания привел к высокому спросу на хлеб в регионах. По словам представителя организации, за неделю доставляется 605 буханок.

«Мы видим, что потребность в продуктах питания возросла, поэтому мы ищем возможности и поддержку, чтобы обслуживать и помогать большему количеству пожилых людей», — сказали агентству в организации.

Представители благотворительных организаций прогнозируют, что количество людей, обращающихся за помощью, будет только расти.

«С приближением зимы условия только усложнятся в контексте войны в Украине, и вполне вероятно, что люди будут мигрировать в поисках безопасного убежища. На данный момент предполагается, что из Украины приедут 25-30 тыс. человек. Мы готовимся к этому наплыву и массовому переселению», — сообщили в организации.

Растет число получателей компенсаций

По данным Министерства социальной защиты и труда, в первой половине этого года в среднем около 153 тыс. человек в месяц получали компенсацию, что составляет 5,5% от всего населения страны, то есть 114,8 тыс. семей (9,4% от общего числа домохозяйств). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года среднее количество получателей помощи увеличилось на 60,5%.

По прогнозам министерства, в этом отопительном сезоне число получателей пособий увеличится примерно на четверть в связи с ростом цен на энергоносители и может увеличиться до трети, учитывая рост цен на газ и электроэнергию.

Жители могут обратиться за денежной социальной поддержкой, а также компенсацией в муниципалитет по месту жительства или в электронном виде через систему SPIS.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ