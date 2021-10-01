Растет финансирование кризисных центров

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По данным Департамента статистики, в 2020 г. в муниципальных образованиях действует 61 кризисный центр на 1065 мест, сообщает пресс-служба Министерства социальной защиты и труда. За четыре года, начиная с 2017 года, было создано 15 кризисных центров, в которых оборудовано 291 место для проживания. С каждым годом увеличивается число людей, получающих услуги в кризисных центрах, например, в прошлом году их было более 2600 человек, а в 2017 году — более 1500 человек.

«Самое главное, чтобы люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, не боялись обращаться в кризисный центр. Работающие здесь специалисты настоящие профессионалы, они окажут вам необходимую помощь или помогут найти ее в другом месте. Сеть кризисных центров расширяется по всей Литве, финансирование увеличивается, услуги не только становятся более доступными, но и наиболее точно отвечают потребностям наших людей», — сказала министр Моника Навицкене во время посещения Центра поддержки семьи и детей в Тракайском самоуправлении.

Во время пандемии количество случаев домашнего насилия в Литве увеличилось примерно на 20%. Тенденция роста очевидна и в других странах Европейского союза. Во время карантина в Литве полиция стала все чаще получать сообщения о бытовом насилии. Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что постоянное пребывание среди членов семьи создает напряженность, что в свою очередь влияет на поведение как насильника, так и его потенциальной жертвы.

В случае если нужна срочная помощь, следует немедленно обратиться в полицию по номеру 112. Можно также отправить SMS по этому номеру, указав свое имя, адрес и причину обращения.

Домашнее насилие – это нарушение прав и свобод человека, оно классифицируется как акт общественной значимости, поэтому нет необходимости писать заявление самому пострадавшему. Оценив ситуацию в семье, полиция может принять решение об изолировании семейного агрессора.

Муниципалитеты несут ответственность за предоставление социальных услуг жителям своей территории. Кризисные центры оказывают услуги, которые помогают человеку выжить и преодолеть кризис: развивать социальные навыки, поддерживать или восстанавливать их, предоставлять основные услуги — личную гигиену, ведение домашнего хозяйства, помогают человеку или семье восстановить независимость, потерянные социальные связи и помочь интегрироваться в общество.

Также может быть предоставлена ​​интенсивная помощь по преодолению кризисной ситуации. В этом случае помогают социальные работники, персонал индивидуального ухода, психологи и другие специалисты.

Получателями услуг интенсивной помощи по преодолению кризисной ситуации могут быть: дети, находящиеся под временной опекой, другие дети, находящиеся в таких семьях; дети из группы социального риска и их семьи; взрослые из группы социального риска; семьи из группы социального риска; дети, оставшиеся без попечения родителей, дети (с 16 лет) и лица, достигшие совершеннолетия (до 24 лет), которым была оказана социальная помощь (уход) или которые жили в семьях социального риска ; преступники; лица, освобожденные из исправительных учреждений, не более чем через 12 месяцев со дня освобождения из исправительного учреждения.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ