Общество

Растет популярность Интернета

Фото из открытых источников

В первом квартале этого года 82% населения Литвы имели доступ к интернету, т.е. на 4% домохозяйств больше, чем за такой же период прошлого года, а персональные компьютеры — 77%, или на 1% больше.

В городе имели дома компьютеры и интернет 79% и 83% домашних хозяйств соответственно, в сельской местности — 71% и 78%, сообщает Департамент статистики страны. Интернетом пользовались 82% жителей в возрасте 16-74 лет, 99% — 16-24 лет, 40% — жители в возрасте 65-74 лет.

76% респондентов в возрасте 16-74 лет использовали интернет для общения (94% интернет-пользователей этого возраста), 65% — для интернет-банкинга (79%), по 61% общались в социальных сетях и искали связанную со здоровьем информацию (по 74%), 47% слушали музыку в интернете (57%). 38% жителей пользовались интернет-магазинами в Литве (46%).

Информация «ЛК», BNS                     

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