Растет поток контрабанды

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Литовская таможня в первой половине 2020 года задержала 9,3 миллиона пачек контрабандных сигарет, сообщает пресс-служба таможни. Эта сумма превысила общее количество нелегальных сигарет, изъятых в прошлом году. Тогда было задержано 8 миллионов пачек.

Большая часть контрабанды изымалась на границе с Беларусью. Абсолютное большинство сигарет были белорусскими – 93 процента. По подсчетам, ущерб государству мог составить 31 млн евро, если бы таможенники не предотвратили ввоз контрабанды в Литву.

С апреля этого года сигареты стали чуть дороже в Беларуси, но пачка самых популярных сигарет по-прежнему стоит около 0,4-0,5 евро. В Литве с обязательными налогами она стоит около 3,48 евро, а на черном рынке республики стоимость подскочила до 1,7 евро. Таким образом, литовские таможенники уже задержали в три раза больше незаконных сигарет за полгода, чем за аналогичные периоды предыдущих нескольких лет.

В прошлом году эксперты-криминалисты прогнозировали, что количество попыток ввоза больших партий сигарет в Литву значительно возрастет в этом году.

Сигареты — в мешках с углем

Изобретательность контрабандистов продолжает удивлять сотрудников таможни.

Так, недавно было установлено, что нелегальные сигареты перевозили в фуре транзитом из России через Литву в Польшу. По мнению сотрудников таможни, количество сигарет может достичь 25 тысяч пачек.

В Литве, в пункте пропуска «Райгардас» (сопредельный «Привалка») на границе с Беларусью, обнаружили груз контрабандных сигарет. Об этом сообщила пресс-служба литовской криминальной таможни.

По данным ведомства, груз перевозили в фуре транзитом через Литву в Польшу. Грузовик DAF вез древесный уголь. Границу пересекал ночью 25 июля. Хотя водитель утверждал, что ничего запрещенного не везет, груз проверили.

Контрабандные сигареты удалось обнаружить после проверки мешков с помощью металлоискателя. Когда устройство среагировало, выяснилось, что древесным углем была заполнена только часть мешков, в остальных находилось по 50 или по 70 пачек сигарет белорусской марки. Причем контрабанда была спрятана в глубине грузовика, по бокам лежали мешки с углем.

По мнению сотрудников таможни, предполагаемое количество контрабандных сигарет может достичь 25 тысяч пачек.

Контрабандисты совершенствуются

Пограничники заставы Капчяместиса изъяли несколько тысяч пачек белорусских сигарет и переносное устройство, изготовленное контрабандистами для переправки груза через границу, сообщает пресс-служба Службы охраны государственной границы (СОГГ) Литвы.

Патрулируя ночью границу с Беларусью в деревне Ладзияйского района, сотрудники ведомства у самой границы обнаружили четыре тысячи пачек сигарет с белорусскими акцизными марками.

Подозревается, что их здесь оставили контрабандисты, испугавшись сотрудников СОГГ, так и не успев доставить груз по назначению.

Здесь же пограничники обнаружили самодельное устройство, которое, как полагают, предназначено для перевозки контрабандных грузов из Беларуси на литовскую сторону. Оно состоит из массивной металлической пластины, расположенной на земле. На нее ставится металлическая труба с держателем длиной около семи метров. Предполагается, что она использовалась в качестве рычага.

Устройство быстро собирается. Контрабандисты прикрепили самодельные скобы к металлическому основанию для удобного ношения на спине. Труба была повернута в сторону Беларуси через линию границы. По всей видимости, контрабандисты должны были со стороны Беларуси прицепить к концу шеста сигареты. Их сообщники в Литве могли, прокручивая шест, переместить сигареты через границу.

Начато досудебное расследование. За подобное преступление грозит до восьми лет лишения свободы.

По сообщениям СМИ