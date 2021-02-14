Растущая популярность электронной торговли — новые вызовы для безопасности

По мнению экспертов, эти изменения закономерны, но в то же время сулят новые вызовы для безопасности. Так, по данным компании «Skybox Security», во время пандемии коронавируса количество атак на смартфоны увеличилось на 50%.

В то же время данные Интерпола показывают, что в 59 % случаев потребители подвергаются нападкам с помощью обмана и выдавая себя за другое лицо. Потенциальных покупателей вводят в заблуждение с помощью ложных, но похожих на страницы и адреса реальных электронных магазинов.

Это делается для того, чтобы заполучить информацию о кодах доступа к онлайн-банкингу или к номерам кредитных карт потребителей. Еще один способ, применяемый кибер-мошенниками, — запутать потребителей привлекательной, но фейковой онлайн-рекламой.

Ситуация управляема

Эксперты предупреждают, что по схожему принципу работают так называемые обманные программы-приложения, призванные соблазнить владельцев умных устройств. Они могут легко сбить с толку, поскольку напоминают пользователям об обычных программах-приложениях.

Через такие мошеннические приложения, а также поддельные страницы или ссылки в Интернете устройство может быть заражено цифровыми вирусами, которые используются для утечки конфиденциальной информации, а пользователь об этом даже не подозревает.

В дальнейшем эту ситуацию мошенники могут использовать для вымогательства, то есть в обмен на деньги пообещать, что полученная информация не будет разглашаться.

Несмотря на то что последние тенденции показывают реальность угроз и последствий кибератак, эксперты уверены, что обычные меры безопасности помогут защититься от онлайн-мошенничества: надежные пароли, ответственная проверка виртуальных источников и повышенная бдительность при пользовании Интернетом.

Просто, но эффективно

Стоит отметить, что кибер-преступники часто используют мошеннические электронные письма со ссылками на вредоносные сайты. Для большей убедительности они могут притвориться знакомыми людьми или известными учреждениями, заманивать предложениями «последней минуты» и побуждая переходить по ссылкам не задумываясь.

Согласно исследованию «Huawei», до 15 % литовцев открывают такие ссылки, а 40 % не могут признать, что сделали это.

Рекомендуется адреса интернет-магазинов в браузере набирать самостоятельно, а загружать приложения для покупок только из магазина приложений своего смарт-устройства, предварительно прочитав их описания и отзывы других пользователей.

И, конечно же, все ваши онлайн-аккаунты должны быть защищены надежными и разными паролями.

Меняя привычки

Представители проекта «Prisijungusi Lietuva», осуществляющего бесплатное обучение цифровой грамотности, также отслеживают тенденции, согласно которым карантин особенно увеличил потребность в различных онлайн-сервисах.

«Очевидно, что множество принятых мер и ограничений побуждают население изменить свои привычки. Люди все чаще пользуются различными услугами удаленно, и электронная коммерция не является исключением — от заказа еды на дом до покупки различных товаров по всему миру», — отмечает Бируте Станявичене, информационный эксперт ассоциации «Окно в будущее» (Langas į ateitį).

Разнообразная программа обучения включает в себя не только темы о том, как научиться пользоваться электронной торговлей и государственными онлайн-услугами, но и способы избежать мошенничества в киберпространстве, безопасно пользоваться Интернетом и своими смарт-устройствами.

Ознакомиться со всеми темами можно на сайте проекта prisijungusi.lt, желающим совершенствовать свою цифровую грамотность предлагают зарегистрироваться для дистанционного обучения на литовском, русском и польском языках, тел. +370 620 20 961, mokymai@vipt.lt.

О проекте Prisijungusi Lietuva (www.prisijungusi.lt)

Цель проекта — стимулировать жителей Литвы к всестороннему получению необходимых навыков, безопасному и ответственному пользованию Интернетом, активно привлекая к этой деятельности местные общины.

Осуществляет проект Комитет по развитию информационного общества вместе с партнерами: Ассоциацией Langas į ateitį, Службой регулирования связи ЛР, Литовской Национальной библиотекой им. Мартинаса Мажвидаса, Министерством внутренних дел ЛР.

Проект финансируется на средства Европейского фонда регионального развития и госбюджета Литовской Республики.