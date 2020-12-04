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Растут и безработица, и зарплаты

Фото pixabay.com

Средняя начисленная зарплата (брутто) в Литве в третьем квартале была 1454,8 евро — на 10,4% больше, чем в июле-сентябре прошлого года. При расчете не учитывались индивидуальные предприятия, сообщает BNS. 

Средняя выплаченная зарплата (нетто) увеличилась на 11,2% — до 92,9 евро, сообщил Департамент статистики. 

На годовой рост зарплат повлияли повышение с 1 января 2020 года минимальной месячной заработной платы, повышение базового размера должностной зарплаты госполитиков, судей, госслужащих и работников бюджетных учреждений, изменение порядка расчетов не облагаемого налогами минимума доходов и прочие причины. 

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За квартал (по сравнению с апрелем-июнем 2019 года) средняя начисленная заработная плата выросла на 4%, а выплаченная заработная плата — на 4,4%.

От пандемии больше пострадали женщины

Как сообщает Департамент статистики Литвы, начисленная заработная плата (брутто) мужчин в третьем квартале этого года превысила трудовой доход женщин на 177,6 евро.

Средняя начисленная заработная плата женщин во всех отраслях экономики, исключая индивидуальных предпринимателей, в первом квартале составила 88,5% зарплаты мужчин, а выплаченная на руки (нетто) заработная плата — 89,7%.

Согласно статистическим данным, в третьем квартале средняя начисленная заработная плата в Литве (без учета индивидуальных предпринимателей) у женщин составляла 1365,7 евро, у мужчин — 1443,3 евро, а выплаченная заработная плата — 877,4 евро и 978,1 евро соответственно.

В период между двумя карантинами – в третьем квартале этого года  – вновь росли средние трудовые доходы, утверждает Фонд социального страхования (Содра). По данным Содры, пандемия в большей степени повлияла на женщин.   

«В секторах, которые в наибольшей степени затронул карантин, работает больше женщин. В основном увольняли гидов, консультантов по путешествиям, администраторов гостиниц, поваров, где доля работающих женщин зачастую составляет 70%», – заявила на пресс-конференции советник отдела статистики, анализа и прогнозов Фонда соцстрахования Кристина Житиките.  

Рост безработицы

По ее словам, в третьем квартале количество безработных мужчин выросло на 42%, между тем безработных женщин – на 70%. Кроме того, с начала года по сентябрь было уволено на 3,6 тыс. женщин больше, чем принято, в то же время мужчин было принято на 9,1 тыс. больше, чем уволено. 

Кроме того, когда весной выплачивались выходные пособия родителям, которые присматривали за детьми дома, – более двух третей составляли женщины.  

«Похоже, что завершившийся карантин и начавшееся лето позволили повысить объемы трудовых доходов и в третьем квартале по этой причине рост доходов вновь вернулся на тот уровень, который мы видели в начале года. Первый карантин лишь приостановил рост доходов во втором квартале, а в третьем доходы работающих росли, как и в начале года», – сказала К. Житиките. 

Между тем число получателей выплат по безработице выросло почти на 60 тыс. — до 90 тыс. Средняя выплата на руки составила 356 евро.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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