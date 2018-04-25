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Литва заняла второе место в Евросоюзе по расходам на еду и безалкогольные напитки. Об этом свидетельствуют данные Eurostat.

Обогнала балтийскую республику лишь Румыния – там траты жителей на еду и безалкогольные напитки составляют 27,8 процента. Литовцы тратят на продукты питания и напитки 20,9 процента от общего объема всех расходов по хозяйству. Траты эстонцев и латышей на еду также высоки и составляют 19,6 и 17,8 процента соответственно. Эти страны занимают третье и седьмое места по ЕС.

Меньше всего на продукты питания тратят в Великобритании (7,8 процента), Ирландии (8,7 процента), Люксембурге (9,1 процента) и Австрии (9,7 процента). Всего в 2018 году домохозяйства Европейского союза потратили более 1047 миллиардов евро на продукты питания и безалкогольные напитки. Это было эквивалентно 6,6 процента ВВП ЕС и составило 12,1 процента от общей суммы потребительских расходов домохозяйств европейских стран.

По данным Eurostat, за последнее десятилетие (2008-2018 годы) Литва оказалась в числе немногих стран ЕС, где расходы на еду снизились. Так, в балтийской республике они сократились с 24,8 процента от общих расходов домохозяйств до 20,9 процента (на 3,9 проц. пункта). За Литвой следуют Польша (-3,4 п.п.) и Мальта (-3,0 п.п.). Наибольший рост трат был зафиксирован в Чехии и Словакии (обе страны прибавили 1,4 п.п. за десять лет), Нидерландах (1 п.п.) и Венгрии (0,8 п.п.).

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ