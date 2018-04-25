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Расходы на приобретение жилья в Литве

Фото из открытых источников

В третьем квартале этого года на приобретения жилья в Литве было потрачено почти 560 млн евро – на 13% больше, чем в прошлом году и на 8% больше, чем во втором квартале, сообщил Реестровый центр. 

Как говорится в сообщении, как и раньше, более половины суммы потрачено на приобретение жилья старой постройки.

«Цены на жилье старой постройки росли как в столице, так и в других крупных городах страны, а также в районных центрах. Чего нельзя сказать о жилье новой постройки – цены на него были несколько ниже, по сравнению с прежними периодами», – отметил в сообщении глава Отдела предоставления данных Реестрового центра Паулюс Рудзкис. 

За квартал в столице продано более 900 квартир новой постройки и более 2,1 тыс. — старой постройки.

В Вильнюсе квартиры старой постройки в среднем стоили по 1582 евро за кв. метр – на 13% больше, чем за тот же период прошлого года и на 6% больше, чем во втором квартале прошлого года, межу тем, цена кв. метра жилья новой постройки составила 1481 евро (соответственно на 5 и 7% меньше).

В других крупных городах страны жилье старой постройки в среднем стоило по 896 евро за кв. метр (соответственно на 8 и 1% больше), а новой – 1104 евро (на 9 и 6% меньше).

Росли и цены на жилые дома. За кв. метр дома новой постройки в Вильнюсе в среднем платили по 1003 евро (на 1% больше и на 2% меньше), а за дома старой застройки – по 1143 евро (на 27 и 5% больше).

BNS
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