Расходы на саморекламу

Фото pixabay.com

🔊 Воспроизвести

50 миллионов евро за 2,5 года потратило государство на саморекламу в СМИ. По данным отдела расследований LRT, деньги налогоплательщиков шли и на пиар отдельных политиков. За шесть месяцев текущего года власти уже использовали на рекламу больше, чем за весь 2017 год – около 14 миллионов евро.

По словам руководителя Службы конкурсных закупок Дианы Вилите, потребность в саморекламе, как правило, возникает накануне выборов, причем конкурсы выигрывают одни и те же агентства. При этом эксперты отмечают, что невозможно последить, как именно используются государственные средства, что дает основания подозревать коррупцию.

Информация «ЛК», BNS

Последние новости