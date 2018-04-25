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Расходы на саморекламу

Фото pixabay.com

50 миллионов евро за 2,5 года потратило государство на саморекламу в СМИ. По данным отдела расследований LRT, деньги налогоплательщиков шли и на пиар отдельных политиков. За шесть месяцев текущего года власти уже использовали на рекламу больше, чем за весь 2017 год – около 14 миллионов евро.

По словам руководителя Службы конкурсных закупок Дианы Вилите, потребность в саморекламе, как правило, возникает накануне выборов, причем конкурсы выигрывают одни и те же агентства. При этом эксперты отмечают, что невозможно последить, как именно используются государственные средства, что дает основания подозревать коррупцию.

Информация «ЛК», BNS             

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