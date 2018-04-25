default image
Сохранит ли Клайпедский порт лидерство?

Подробнее...
default image
Остробрамская икона

Подробнее...
default image
Как гуляли – веселились, подсчитали …

Подробнее...
default image
День флага Литвы

Подробнее...
default image
Новогоднее поздравление Президента Литовской Республики Гитанаса Науседы

Подробнее...
default image
С наступающим 2020 годом!

Подробнее...
default image
В Вильнюсе общественный транспорт в канун Нового года будет бесплатным

Подробнее...
default image
Торговые центры в Литве не будут работать на Рождество, а некоторые и 1 января

Подробнее...
default image
Новогодний фейерверк на Кафедральной площади

Подробнее...
default image
Год катастроф. Главные мировые события-2019

Подробнее...
default image
Строящие стадион в Каунасе турки начали голодовку из-за невыплаты заработной платы

Подробнее...
default image
Главные научные открытия и достижения 2019 года

Подробнее...
default image
Известные миллиардеры стали богаче на четверть в этом году

Подробнее...
default image
С 1 января - новые налоги и льготы: семь основных изменений

Подробнее...
default image
Власти Парижа запретили манифестации "желтых жилетов" на Елисейских полях 31 декабря

Подробнее...
default image
Я.Неверович сомневается в новой модели обслуживания терминала СПГ

Подробнее...
default image
Госсекретарь США Помпео посетит Беларусь 4 января

Подробнее...
default image
Каунас в начале года объявит конкурс подрядчика "Острова науки"

Подробнее...
default image
"Газпром" подписал с Украиной мировое соглашение

Подробнее...
default image
Eddy Travels привлек 450 тыс. долларов инвестиций и учредил предприятие в Литве

Подробнее...
Здравоохранение,Общество

Расходы на здравоохранение увеличатся

  • Фото из открытых источников

Сейм Литвы увеличил бюджет Фонда обязательного медицинского страхования (PSDF) на 245 миллионов евро в 2020 году, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

Общая сумма составит 2,3 миллиарда евро, расходы – 2,1 миллиарда евро.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига отметил, что растущий бюджет Фонда обязательного медицинского страхования открывает возможности для повышения доступности услуг для пациентов и возмещение до сих пор не оплачиваемых услуг и лекарств.

В следующем году доходы бюджета Фонда обязательного медицинского страхования будут формироваться из взносов по обязательному медицинскому страхованию (PSD), администрируемых Sodra (более 1,582 миллиарда евро), взносов государственного бюджета для застрахованных лиц за счет государственных средств (более 650 миллионов евро), государственных бюджетных ассигнований (40,1 миллиона евро) и прочих доходов (около 32,5 миллиона евро).

реклама

Средства собираются распределить на расходы на здравоохранение – 118,3 миллиона евро, на лекарства и медицинскую помощь – 10,3 миллиона евро. Пять миллионов евро выделят на медицинскую реабилитацию и санатории, а около 1,5 миллиона евро – на ортопедическое оборудование.

Также будет уделено больше внимания профилактическим программам и участию людей в них. На них выделят 13,7 миллиона евро.

Кроме того, со следующего года бюджетные средства Фонда обязательного медицинского страхования  будут использоваться более эффективно и рационально. Сейм ранее одобрил предложения, которые подразумевают, что излишки одной статьи расходов могут быть использованы для покрытия дефицита другой статьи.

Расходы на здравоохранение считаются одним из ключевых показателей социального развития, так как отражают степень внимания, уделяемого государством и обществом здоровью граждан.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600