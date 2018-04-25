Расходы на здравоохранение увеличатся

Средства собираются распределить на расходы на здравоохранение – 118,3 миллиона евро, на лекарства и медицинскую помощь – 10,3 миллиона евро. Пять миллионов евро выделят на медицинскую реабилитацию и санатории, а около 1,5 миллиона евро – на ортопедическое оборудование.

Также будет уделено больше внимания профилактическим программам и участию людей в них. На них выделят 13,7 миллиона евро.

Кроме того, со следующего года бюджетные средства Фонда обязательного медицинского страхования будут использоваться более эффективно и рационально. Сейм ранее одобрил предложения, которые подразумевают, что излишки одной статьи расходов могут быть использованы для покрытия дефицита другой статьи.

Расходы на здравоохранение считаются одним из ключевых показателей социального развития, так как отражают степень внимания, уделяемого государством и обществом здоровью граждан.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ