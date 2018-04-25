Расходы на здравоохранение увеличатся

Сейм Литвы увеличил бюджет Фонда обязательного медицинского страхования (PSDF) на 245 миллионов евро в 2020 году, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.
Общая сумма составит 2,3 миллиарда евро, расходы – 2,1 миллиарда евро.
Министр здравоохранения Аурелиюс Верига отметил, что растущий бюджет Фонда обязательного медицинского страхования открывает возможности для повышения доступности услуг для пациентов и возмещение до сих пор не оплачиваемых услуг и лекарств.
В следующем году доходы бюджета Фонда обязательного медицинского страхования будут формироваться из взносов по обязательному медицинскому страхованию (PSD), администрируемых Sodra (более 1,582 миллиарда евро), взносов государственного бюджета для застрахованных лиц за счет государственных средств (более 650 миллионов евро), государственных бюджетных ассигнований (40,1 миллиона евро) и прочих доходов (около 32,5 миллиона евро).
Средства собираются распределить на расходы на здравоохранение – 118,3 миллиона евро, на лекарства и медицинскую помощь – 10,3 миллиона евро. Пять миллионов евро выделят на медицинскую реабилитацию и санатории, а около 1,5 миллиона евро – на ортопедическое оборудование.
Также будет уделено больше внимания профилактическим программам и участию людей в них. На них выделят 13,7 миллиона евро.
Кроме того, со следующего года бюджетные средства Фонда обязательного медицинского страхования будут использоваться более эффективно и рационально. Сейм ранее одобрил предложения, которые подразумевают, что излишки одной статьи расходов могут быть использованы для покрытия дефицита другой статьи.
Расходы на здравоохранение считаются одним из ключевых показателей социального развития, так как отражают степень внимания, уделяемого государством и обществом здоровью граждан.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ
Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę