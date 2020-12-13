Расходы населения в канун ковидного Нового года

Если сравнивать первые две недели второго карантина с аналогичным периодом год назад, объем операций с платежными картами, то есть расчетов и снятия наличных, в Литве упал почти на 5%. Для сравнения: в Латвии и Эстонии спад по операциям с карточками был вдвое больше.

«Это немного неожиданно, учитывая, что в Литве введены строжайшие ограничения на деятельность компаний среди всех стран Балтии. Кроме того, эпидемиологическая ситуация в нашей стране также вызывает наибольшее беспокойство по сравнению с нашими латвийскими и эстонскими соседями», — отметила экономист Swedbank Грета Илеките.

Однако она отмечает, что этот небольшой спад свидетельствует о том, что жители Литвы не охвачены страхом и тревогой и их привычки пока очень мало изменились.

Из-за более строгих ограничений в секторе общественного питания в Литве и Латвии, когда еду можно заказывать только навынос, количество платежей в этом секторе в обеих странах значительно сократилось — почти на четверть. Между тем в Эстонии, где такие ограничения не действуют, падение было меньше и составило около 15 процентов.

«Из-за введенных ограничений сектор общественного питания, скорее всего, снова окажется в зоне значительных потерь, а объемы платежей продолжат падать. Второй карантин коснулся и гостиничного сектора, который летом почти вышел из отрицательной зоны», — отмечает Г. Илеките.

По словам экономиста, платежи в гостиничном секторе Литвы уже упали на 75% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В Латвии падение такое же, в Эстонии чуть меньше — 65 процентов.

В некоторых секторах — нескончаемое лето

По данным Swedbank, сокращение платежей по картам не ограничивается секторами проживания, питания и аэропортов.

«Сравнивая начало второго карантина с аналогичным периодом прошлого года, мы видим, что объем платежей в Литве снизился в секторах одежды и обуви, а также услуг красоты и здоровья, соответственно, на 25% и 7%. Поскольку люди менее мобильны и чаще остаются дома, объем платежей по картам снижается и в транспортном секторе», — комментирует экономист Swedbank.

Однако, по словам Г. Илеките, есть отрасли, в которых лето продолжается. Одна из них — это сектор домашних хозяйств, где объемы платежей в этом году выросли больше всего и продолжают расти без сбоев (+30 процентов). Также был отмечен рост расходов в отношении продуктов питания и предметов первой необходимости, здесь объем расходов на одну пятую выше, чем год назад.

«Справедливости ради надо отметить, что не следует исключать изменения привычек жителей в методах оплаты. Частично увеличение расходов в этих секторах связано с выбором населения отказаться от использования наличных денег и вместо этого расплачиваться платежными картами», — отмечает экономист.

Будет ли Рождество в этом году скромным?

Многолетняя статистика показывает, что в праздничный период расходы населения обычно значительно увеличиваются. Тем не менее экономист предсказывает, что это Рождество будет другим.

«Правда, изменения не обязательно будут означать сокращение расходов жителей в этом году. Конечно, будут и потерявшие в результате пандемии работу и, соответственно, люди, которые смогут позволить себе гораздо меньше. Однако для тех жителей, которые не пострадали или пострадали от пандемии в меньшей степени, Рождество хоть и будет другим, но уж точно не скудным», — говорит Г. Илеките.

По ее словам, в праздничный период жители вряд ли смогут насладиться концертом или приятным ужином в ресторане. Однако они, вероятно, попытаются компенсировать это, потратив больше на подарки домашним, еду или напитки, которыми смогут насладиться дома.

«Другими словами, рождественский период будет отражать весь этот год — больше времени дома, гораздо меньше развлечений и услуг в городе, но несколько больше товаров и потребления не выходя из дома», — заключает экономист Swedbank Г. Илеките.

Между тем каждый пятый житель соседней Латвии признает, что он обеспокоен тем, хватит ли у него в этом году денег на рождественские траты, свидетельствует опрос банка Luminor. Почти треть (30%) жителей Латвии в этом году на Рождество планирует потратить меньше, чем в предыдущие годы, и более половины (57%) жителей уменьшат свои траты примерно на 50 евро.

«Чрезвычайная ситуация заставила многих существенно пересмотреть свою финансовую ситуацию и стать более бережливыми не только в повседневности, но и в праздники. Поэтому понятно, что значительная часть общества планирует меньшие траты на Рождество и часть беспокоится о том, будет ли у них в этом году достаточно средств на планируемые праздничные расходы. О том, хватит ли на все денег в праздники, беспокоится пятая часть жителей – особенно в возрасте от 30 до 39 лет», – сообщает руководитель отдела развития банка Luminor в Балтии Екатерина Зинича.

На вопрос об ожидаемых рождественских тратах почти треть (30%) жителей Латвии признала, что в праздники запланировано тратить меньше, чем в другие годы. Большая часть жителей (57%) планирует тратить до 50 евро меньше, чем в прошлом году. Каждый третий опрошенный планирует уменьшить общий объем расходов на 51‑100 евро, а 7% даже на 200 евро. Остальная часть планирует уменьшить праздничные расходы еще больше, превысив рубеж в 200 евро.

«Одновременно есть часть людей, которые во время пандемии сумели накопить деньги, так как была возможность экономить как на путешествиях и развлечениях, так и за счет различных повседневных расходов, например, в случае затрат на транспорт и питание, если была возможность выполнять работу из дома в удаленном режиме. Эти накопления и позволяют сохранить траты на привычном уровне или даже вложить больше при подготовке к Рождеству. Об этом свидетельствуют и данные опроса – мы видим, что 29% жителей планируют на праздники сохранить такой же размер трат, как и прежде, или даже потратить больше», – говорит Е. Зинича.

Информация «ЛК»