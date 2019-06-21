Разгон митинга в Тбилиси: пострадали 52 человека

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В Тбилиси прошла многотысячная акция протеста против приезда делегации российской Госдумы на межпарламентскую ассамблею православия.

На ассамблею прибыли около ста делегатов из 25 стран. Вести заседание было поручено депутату Госдумы Сергею Гаврилову. «Кавказский узел» пишет, что депутаты не дали говорить сидящему в кресле спикера грузинского парламента Гаврилову, они также стали требовать выдворить его из здания парламента, напоминая о том, что российский политик входил в созыв Думы РФ, признавшей «независимость Абхазии и Южной Осетии».

Члены оппозиции грузинского парламента потребовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, министра внутренних дел Георгия Гахарии и главы Службы государственной безопасности Грузии Вахтанга Гомелаури, допустивших приглашение российской делегации.

Сайт «Грузия-Онлайн» сообщает, что оппозиция дала правящей партии один час для отставки высокопоставленных чиновников, пообещав, что после этого толпа «мирно войдет в парламент».

Около 22:00 по местному времени участники акции протеста ворвались в здание парламента. Полиция попыталась их остановить.

Ситуация у парламента накалилась, участники акции бросали в полицейских бутылки, у нескольких спецназовцев отняли каски и щиты. В свою очередь спецназ открыл по митингующим стрельбу резиновыми пулями. Правоохранители также применили слезоточивый газ.

Не менее 52 человек пострадали в Тбилиси в ходе протестов перед зданием парламента, сообщает Министерство здравоохранения в четверг, 20 июня. «При разгоне пострадали 52 человека, 38 из которых – правоохранители, а остальные – участники акции», – говорится в сообщении.

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