Разработку вакцины против COVID-19 ведут 70 стран

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Исследования по разработке вакцин и методов лечения коронавируса COVID-19 ведутся «с невероятной скоростью». Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здоровья Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конфренции в Женеве, сообщает CNBC.

По его словам, к исследованиям присоединились более 70 стран, чтобы ускорить процесс разработки вакцины. Также этим занимаются около 20 учреждений и компаний.

«Вирусный геном был составлен в начале января и распространен во всем мире, что позволило разработать тесты и начать исследование вакцины», – сказал Гебрейесус.

По его словам, ВОЗ вскоре объявит инициативу по ускоренной разработке и справедливому распределению вакцин, чтобы все страны могли получить лекарства.

«Когда вакцина или лекарство готовы, мы должны быть в состоянии доставить их по всему миру. Не должно быть разрыва между имущими и неимущими», – отметил глава ВОЗ.

Ранее сообщалось, что в США создали первый прототип вакцины против нового коронавируса в виде микроигольного пластыря, помещающегося на кончике пальца. Результаты испытания нового вида вакцины на мышах опубликованы в журнале EBioMedicine.