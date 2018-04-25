Разрешен экспорт литовской пшеницы в Бразилию

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Литовскую пшеницу разрешено экспортировать в Бразилию – согласовано разрешение с этим государством Южной Америки, обладающим крупным рынком, сообщила литовская Государственная продовольственно-пищевая служба.

«Сейчас нужно передать эстафету литовским производителям и переработчикам зерна. Как бразильский, так и раннее открытый китайский рынки достаточно строги в вопросах фитосанитарных требований» – отметил в пресс-релизе министр сельского хозяйства Андрюс Палёнис.

В прошлом году литовской пшенице был открыт китайский рынок. Туда было экспортировано более 300 тыс. тонн. Кроме того, инициирован процесс открытия китайского рынка для литовского ячменя, гороха и рапса.

Служба также присматривается к возможности экспорта гороха в Индию и Пакистан, а пшеницы – в США и Мексику.