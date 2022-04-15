Разрешений на мероприятия 9 мая не будет

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс говорит, что самоуправление не выдаст никаких разрешений на мероприятия, которые обычно проводятся 9 мая на Антакальнисском кладбище у мемориала памяти советским военнослужащим. Он сказал, что постарается не допустить, чтобы здесь проходили «политические манифестации» в то время, как Россия продолжает вторжение в Украину.

«Мы не можем отвечать за каждого человека, я только могу сказать, что никаких разрешений выдаваться не будет. Если кто-то хочет праздновать окончание Второй мировой войны, для этого есть 8 мая», — сказал Р.Шимашюс BNS на минувшей неделе.

Мэр заверил, что и раньше организаторы празднования на Антакальнисском кладбище не всегда обращались за согласованием мероприятия, однако в этот раз городские власти намерены быть внимательнее.

Представители самоуправления также информировали BNS, что пока никаких просьб о проведении мероприятий 9 мая не поступало, а на неорганизованное посещение кладбища разрешений не нужно, однако по поводу конкретных решений еще предстоят консультации с правоохраной.

Однако правовые акты самоуправления предусматривают, что если организуется празднование или другое мероприятие, то организаторы должны не позднее чем за три дня до мероприятия подать уведомление администрации Вильнюсского городского самоуправления.