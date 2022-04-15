TOP,Виленский Вестник

Разрешений на мероприятия 9 мая не будет

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс говорит, что самоуправление не выдаст никаких разрешений на мероприятия, которые обычно проводятся 9 мая на Антакальнисском кладбище у мемориала памяти советским военнослужащим. Он сказал, что постарается не допустить, чтобы здесь проходили «политические манифестации» в то время, как Россия продолжает вторжение в Украину. 

«Мы не можем отвечать за каждого человека, я только могу сказать, что никаких разрешений выдаваться не будет. Если кто-то хочет праздновать окончание Второй мировой войны, для этого есть 8 мая», — сказал Р.Шимашюс BNS на минувшей неделе. 

Мэр заверил, что и раньше организаторы празднования на Антакальнисском кладбище не всегда обращались за согласованием мероприятия, однако в этот раз городские власти намерены быть внимательнее. 

Представители самоуправления также информировали BNS, что пока никаких просьб о проведении мероприятий 9 мая не поступало, а на неорганизованное посещение кладбища разрешений не нужно, однако по поводу конкретных решений еще предстоят консультации с правоохраной. 

Однако правовые акты самоуправления предусматривают, что если организуется празднование или другое мероприятие, то организаторы должны не позднее чем за три дня до мероприятия подать уведомление администрации Вильнюсского городского самоуправления. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.