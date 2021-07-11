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Разрешили привиться на родине

Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

Граждане Литвы, проживающие за границей, могут пройти вакцинацию от коронавируса у себя на родине, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно указу министра здравоохранения Арунаса Дулькиса, вакцинация от COVID-19 доступна всем гражданам страны независимо от заявленного места жительства, а также другим лицам. Среди них: имеющие право на получение индивидуальных медицинских услуг, оплачиваемых из бюджета Фонда обязательного медицинского страхования или государственного бюджета; граждане стран Евросоюза или государств Европейской ассоциации свободной торговли и члены их семей, которые приехали жить в Литву более чем на три месяца в течение полугода и получили право на проживание в республике; иностранные граждане и лица без гражданства, которым выдан вид на жительство в Литве; лица, которым выдана национальная виза; лица, аккредитованные и проживающие в Литве; другие лица, которые должны быть вакцинированы по решению правительства.

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Кроме того, изменится процедура вакцинации переболевших. Они смогут зарегистрироваться для вакцинации через 150 дней после постановки диагноза.

Информация «ЛК», BNS 

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