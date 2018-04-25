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Разрешит ли Брюссель спор между Литвой и Латвией по ОАЭС?

Фото Facebook/EuropeanCommission

Спор между Литвой и Латвией о возможном импорте электроэнергии с Островецкой АЭС через Россию возможно, придётся решать Европейской комиссии, говорит Дайвис Вирбицкас, глава Litgrid, литовского оператора по передаче электроэнергии.

В своём интервью, опубликованном во вторник, он признал, что белорусская электроэнергия может попасть в Литву через Россию и Латвию.

«В этом случае белорусы будут продавать электроэнергию в Россию, а россияне — в Латвию. Такой сценарий возможен», — сказал Вирбицкас порталу 15min.lt.

«Электричество может прийти в Россию из любой точки мира — из Беларуси, Украины. Но это не будет выходом белорусской электроэнергии в страны Балтии. Это будет импорт российской электроэнергии. Электричество из Латвии продаётся на бирже, где нет никаких гарантий происхождения», — добавил он.

Ранее в этом месяце правительство Латвии объявило, что, поскольку Литва начинает блокировать импорт электроэнергии из Беларуси, то она может начать импортировать электроэнергию напрямую из России.

По словам Д.Вирбицкаса, Латвия для того, чтобы перенести торговлю на границу, должна получить одобрение операторов энергосистем всех стран Балтии.

«Имеется подписанный Кодекс, которому должны следовать все. Если латыши займутся созданием собственной торговли, это было бы нарушением Кодекса. Сегодня Латвии нужна наша подпись», — отметил он.

На вопрос, что может быть, если Латвия всё же нарушит Кодекс и начнёт торговлю электроэнергией, Д.Вирбицкас ответил: «Тогда арбитром будет Брюссель, Европейская комиссия. И тогда спор будет урегулирован там. Мы тоже можем обратиться к ней».

Власти Литвы рассчитывали, что бойкот импорта электроэнергии может остановить проект электростанции в Островце, но другие страны региона и институты Европейского союза (ЕС) не поддержали эту инициативу.

BNS

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