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Во вторник разведка представит оценку угроз нацбезопасности Литвы

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TOP,Новости,Общество,Политика

Разведка: бесплатные визы в РФ повышают риск безопасности Литвы

  • Фото из открытых источников

Литовская разведка во вторник предупредила, что система бесплатных виз в Россию повышает риски для безопасности Литвы, поскольку создает Москве благоприятные условия для вербовки шпионов.

В прошлом году Россия создала условия получения бесплатных электронных виз для граждан Литвы и других 52 государств при посещении Калининградской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Департамент госбезопасности Литвы и военная разведка в ежегодном отчете указывают, что это решение не только предоставляет дополнительные возможности для поездок жителей Литвы по России, но и создает риск для национальной безопасности. 

Директор Департамента госбезопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис, представляя документ на пресс-конференции во вторник, отметил, что литовская разведка уже фиксировала попытки вербовать литовских граждан упомянутой возможностью. 

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«Да, мы фиксируем попытки, и это не единичные случаи. Поэтому мы говорим, что это большой риск, такая ловушка, поставленная самой Россией, с совершенно ясными намерениями», – сказал он. 

Глава ДГБ отказался указывать, сколько таких попыток фиксировалось, лишь добавил, что это «не трагические цифры». 

Предупредил госслужащих

«Упрощение визового режима и растущий в связи с этим поток иностранцев, путешествующих в Россию, создает особо благоприятные условия для российских разведслужб», –  говорится в оценке угроз нацбезопаcности.

В документе также отмечается, что информация о пребывающих в Россию иностранцах российские разведведомства получают одновременно с тем, ка иностранец подает заявление на получение визы. 

Литовская разведка утверждает, что среди прибывающих российские спецслужбы ищут лиц, которые бы могли обладать ценной информацией, либо, являются уязвимыми по их мнению. 

В отчете говорится, что особое внимание российская разведка уделяет прибывающим в Россию бывшим и нынешним политикам, бизнесменам, сотрудникам правоохранительных органов, военным, журналистам. 

Д. Яунишкис утверждает, что некоторые вопросы, входящие в анкету на получение электронной визы, достаточно странные. 

«Там есть интересные и странные вопросы, которые заходят очень далеко в твои персональные базы данных», – сказал он, но не конкретизировал, какие вопросы вызывают подозрения. 

Гражданам Литвы, отправляющимся в Россию, разведка рекомендует избегать путешествий в одиночку, не нарушать общественный порядок, умеренно употреблять алкоголь, если возможно, избегать брать в поездку основные мобильные и компьютерные устройства, критически оценивать новые знакомства, получаемые предложения и просьбы. 

Директор Второго департамента оперативных служб при Министерстве обороны Литвы, полковник Ремигиюс Балтренас на пресс-конференции сказал, что госслужащие должны с особым вниманием оценивать необходимость поездок в Россию или Беларусь. 

«Я бы хотел присоединиться к рекомендациям директора ДГБ, особенно к адресованным государственным служащим и работникам: очень внимательно выбирайте и убедитесь, что вам действительно актуально ехать в Россию и Беларусь», – сказал он.

Внимание русским Литвы

В отчете также говорится, что российская разведка стремится воспользоваться проживающими в Литве соотечественниками.

В отчете предана гласности и личность активно действующего сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ).

По данным разведки, сотрудник ФСБ Петр Чагин, осуществляя разведывательную деятельность против Литвы, использует прикрытие несуществующей общественной организации Калининградской области «Фонд победы» и личностью фиктивно представляющего ее общественного деятеля литовского происхождения Пятраса Тарашкявичюса. 

Разведка сообщает, что действуя из Калининградской области, П. Чагин активно устанавливал контакты с представителями организаций российских соотечественников в Литве, через них организовал и финансировал в различных городах Литвы мероприятия, призванные создать положительный образ Советского Союза и России.

В отчете публикуется и его фотография. 

В документе говорится, что ФСБ через граждан Литвы в прошлом году выделила средства на шесть мероприятий в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляй, которые соответствовали российской идеологической политике, связанной со Второй мировой войной. 

Как и в прежние годы, в отчете говорится, что основную угрозу Литве представляют осуществляемые Россией внешняя политика и политика безопасности. 

В этом отчете также опубликована фотография состоявшегося в ноябре прошлого года обмена шпионами на Куршской косе. 

Эффективность воздействия сокращается

Невзирая на не сокращающееся количество попыток России оказать влияние на живущих в Литве соотечественников, воздействие этих усилий ослабевает, отметил глава ДГБ. 

«Воздействие уменьшается, несомненно. Я вынужден констатировать, что сознательность граждан значительно выросла», – заявил он во вторник на пресс-конференции.

Д. Яунишкис утверждает, что воздействие пытаются оказывать не только на русскоязычных жителей Литвы, но и на лиц литовской национальности. 

«Есть такие попытки, и я бы сказал, что иногда достаточно дерзко пытаются оказывать влияние в той или иной форме – будь то деньгами, или, играя на чувствах, или подсовывая что-либо», – сказал он.

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