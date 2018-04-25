Разведка: бесплатные визы в РФ повышают риск безопасности Литвы

«Да, мы фиксируем попытки, и это не единичные случаи. Поэтому мы говорим, что это большой риск, такая ловушка, поставленная самой Россией, с совершенно ясными намерениями», – сказал он.

Глава ДГБ отказался указывать, сколько таких попыток фиксировалось, лишь добавил, что это «не трагические цифры».

Предупредил госслужащих

«Упрощение визового режима и растущий в связи с этим поток иностранцев, путешествующих в Россию, создает особо благоприятные условия для российских разведслужб», – говорится в оценке угроз нацбезопаcности.

В документе также отмечается, что информация о пребывающих в Россию иностранцах российские разведведомства получают одновременно с тем, ка иностранец подает заявление на получение визы.

Литовская разведка утверждает, что среди прибывающих российские спецслужбы ищут лиц, которые бы могли обладать ценной информацией, либо, являются уязвимыми по их мнению.

В отчете говорится, что особое внимание российская разведка уделяет прибывающим в Россию бывшим и нынешним политикам, бизнесменам, сотрудникам правоохранительных органов, военным, журналистам.

Д. Яунишкис утверждает, что некоторые вопросы, входящие в анкету на получение электронной визы, достаточно странные.

«Там есть интересные и странные вопросы, которые заходят очень далеко в твои персональные базы данных», – сказал он, но не конкретизировал, какие вопросы вызывают подозрения.

Гражданам Литвы, отправляющимся в Россию, разведка рекомендует избегать путешествий в одиночку, не нарушать общественный порядок, умеренно употреблять алкоголь, если возможно, избегать брать в поездку основные мобильные и компьютерные устройства, критически оценивать новые знакомства, получаемые предложения и просьбы.

Директор Второго департамента оперативных служб при Министерстве обороны Литвы, полковник Ремигиюс Балтренас на пресс-конференции сказал, что госслужащие должны с особым вниманием оценивать необходимость поездок в Россию или Беларусь.

«Я бы хотел присоединиться к рекомендациям директора ДГБ, особенно к адресованным государственным служащим и работникам: очень внимательно выбирайте и убедитесь, что вам действительно актуально ехать в Россию и Беларусь», – сказал он.

Внимание русским Литвы

В отчете также говорится, что российская разведка стремится воспользоваться проживающими в Литве соотечественниками.

В отчете предана гласности и личность активно действующего сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ).

По данным разведки, сотрудник ФСБ Петр Чагин, осуществляя разведывательную деятельность против Литвы, использует прикрытие несуществующей общественной организации Калининградской области «Фонд победы» и личностью фиктивно представляющего ее общественного деятеля литовского происхождения Пятраса Тарашкявичюса.

Разведка сообщает, что действуя из Калининградской области, П. Чагин активно устанавливал контакты с представителями организаций российских соотечественников в Литве, через них организовал и финансировал в различных городах Литвы мероприятия, призванные создать положительный образ Советского Союза и России.

В отчете публикуется и его фотография.

В документе говорится, что ФСБ через граждан Литвы в прошлом году выделила средства на шесть мероприятий в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляй, которые соответствовали российской идеологической политике, связанной со Второй мировой войной.

Как и в прежние годы, в отчете говорится, что основную угрозу Литве представляют осуществляемые Россией внешняя политика и политика безопасности.

В этом отчете также опубликована фотография состоявшегося в ноябре прошлого года обмена шпионами на Куршской косе.

Эффективность воздействия сокращается

Невзирая на не сокращающееся количество попыток России оказать влияние на живущих в Литве соотечественников, воздействие этих усилий ослабевает, отметил глава ДГБ.

«Воздействие уменьшается, несомненно. Я вынужден констатировать, что сознательность граждан значительно выросла», – заявил он во вторник на пресс-конференции.

Д. Яунишкис утверждает, что воздействие пытаются оказывать не только на русскоязычных жителей Литвы, но и на лиц литовской национальности.

«Есть такие попытки, и я бы сказал, что иногда достаточно дерзко пытаются оказывать влияние в той или иной форме – будь то деньгами, или, играя на чувствах, или подсовывая что-либо», – сказал он.