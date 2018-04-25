Разведка: импорт газа из России через Клайпеду создает риск энергонезависимости Литвы

По мнению разведслужб, приоритетная сфера компании – поставки СПГ в Балтийских странах через Клайпедский терминал по самой низкой рыночной цене.

«Новатек» мог предложить низкую цену только благодаря российской власти, у которой есть цель занять все большую долю рынка СПГ и созданных для экспорта СПГ условий. Поэтому «Новатэк» заинтересован в достижении этой стратегической цели – повышении объемов торговли через Клайпедский порт и закрепления на рынке СПГ Балтийских стран», – утверждает в отчете.

Директор Департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис отметил, что угрозу создает именно повышение объемов торговли.

«(…) Это посредническая компания, которая просто торгует российским газом. Очевидно, есть тот же риск (как и в случае с «Газпромом»), поскольку это российская компания, и при поставках определенного количества, или когда рынок привыкнет к нему, затем могут быть начаты дискуссии по условиям», – заявил глав ДГБ на пресс-конфреенции в сейме во вторник.

Разведка отмечает, что хотя «Новатэк» представляется частной и одной из самых прозрачных компаний России, «нет сомнений в том, что ее стратегия и цели деятельности согласуются с высшими представителями властей России».

В документе говорится, что один из акционеров «Новатэка» – российский олигарх Геннадий Тимченко. В отношении его Казначейский департамент США применяет санкции, он сам, согласно отчету, принадлежит к кругу лиц, близких к президенту Владимиру Путину, кроме того, часть акций «Новатэка» принадлежит российскому госконцернту «Газпрому».

Новейший груз «Новатэка» прибыл в Клайпеду в конце января.

По данным оператора терминала СПГ — компании Klaipedos nafta, в прошлом году рыночная доля этой российской компании составила 13% импортируемого объема газа.

Терминал СПГ в Клайпеде оборудован в 2014 году с целью прекращения монополии российского концерна «Газпром» на поставки газа в Балтийские страны.

Согласно отчету разведки, «Газпром», утративший позиции на литовском рынке, должен был приспособиться к новым условиям: предложить газ на более выгодных условиях, избегать ценовых манипуляций, заключать более гибкие сделки и искать иные способы сохранения своего влияния.

Разведка отмечает, что в прошлом году «Газпром» избегал оказывать прямое влияние или прибегать к агрессивным мерам, однако укрепил деятельность через лояльных посредников – предпринимателей, имеющих связи с «Газпромом» и участвующих в схеме торговле газом «Газпрома» через компании, зарегистрированные в Литве и за границей.

В оценке угроз также говорится, что в 2019 году позиции в Балтийских странах также пытался укрепить и российская группа энергокомпаний «Интер РАО ЕЭС».

Разведчики считают, что для нее «актуально не только сохранение торговли электроэнергией на рынках, но и влияние на решения по стратегически важному проекту синхронизации систем электропередачи Балтийских стран с сетями континентальной Европы».

«Интер РАО ЕЭС» (англ. Inter RAO UES) заинтересована в сохранении и повышении объемов торговли электроэнергией в регионе, поэтому ее представителям важно, чтобы Балтийские страны не ограничивали импорт электроэнергии из третьих стран. Стремясь к благоприятным для нее решениям, представители группы компаний пытались завязать связи с представителями ведомств Евросоюза и надеялись получить их благосклонность», – говорится в анализе угроз.