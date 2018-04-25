Разведка: китайская разведка ищет цели в Литве через LinkedIn

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Китайская разведка ищет цели в Литве через социальную сеть LinkedIn, сообщила во вторник литовская разведка.

Департамент госбезопасности Литвы и военная разведка в ежегодном отчете анализа угроз нацбезопасности указывают, что мишенями обычно становятся бывшие и настоящие госслужащие, специалисты информационных технологий, работники оборонного сектора и ученые.

По информации разведки, при вербовке чаще всего предлагается оказывать консультационные услуги, приглашают посетить Китай, где за вознаграждение просят подготовить аналитическую оценку тенденций в зарубежном государстве, обобщение публичной или непубличной, либо военной информации.

Дальнейшие контакты осуществляются через мобильные приложения или по электронной почте, пока в итоге лицо последовательно не втягивается в шпионскую деятельность, говорится в документе.