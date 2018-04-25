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TOP,Новости,Общество,Политика

Разведка: китайская разведка ищет цели в Литве через LinkedIn

  • Фото pixabay.com

Китайская разведка ищет цели в Литве через социальную сеть LinkedIn, сообщила во вторник литовская разведка. 

Департамент госбезопасности Литвы и военная разведка в ежегодном отчете анализа угроз нацбезопасности указывают, что мишенями обычно становятся бывшие и настоящие госслужащие, специалисты информационных технологий, работники оборонного сектора и ученые. 

По информации разведки, при вербовке чаще всего предлагается оказывать консультационные услуги, приглашают посетить Китай, где за вознаграждение просят подготовить аналитическую оценку тенденций в зарубежном государстве, обобщение публичной или непубличной, либо военной информации. 

Дальнейшие контакты осуществляются через мобильные приложения или по электронной почте, пока в итоге лицо последовательно не втягивается в шпионскую деятельность, говорится в документе. 

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«Тысячи пользователей LinkedIn в мире получили фиктивные предложения от работников от китайских компаний, которые используются как прикрытие для разведки, стать консультантами или работниками и приглашения посетить Китай. Такая деятельность китайской разведки выявлена и в Литве», – говорится в отчете.

В документе также утверждается, что в литовском кибернетическом пространстве отмечается вредительская деятельность китайских кибернетических сил, однако акцентируется, что наибольшую угрозу информационным системам Литвы и находящейся в них информации представляет киберразведка разведслужб России. 

В отчете говорится, что новым фактором риска в Литве может стать технология мобильной связи пятого поколения (5G) – разведка предупредила, что «концентрация на ее преимуществах, без учета критерия безопасности, может представлять риск защите персональных данных и работе критических инфраструктуры».

Название китайской телекоммуникационной компании Huawei не упоминается.

Деятельность Китая в качестве угрозы национальной безопасности литовские разведведомства впервые упомянули в прошлом году. 

Как и в прошлом году, основное внимание в отчете уделяется угрозе, исходящей от России. 

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