Разведка РФ, Беларуси нацелилась на действующих в Литве оппозиционеров – ДГБ

Прогнозируется активизация российской разведки

По данным ведомства, Литва является одним из основных направлений эмиграции российских оппозиционеров. Здесь проживает несколько сотен российских просителей убежища, а также тех, кто «не претендует на особый статус, но занимается политической или журналистской деятельностью».

«Российские спецслужбы интересуются информацией о российских оппозиционерах, проживающих в Литве, и их организациях, направлениях деятельности, планируемых действиях, новых проектах», — отмечает ДГБ.

Литовская разведка обращает внимание на то, что российские спецслужбы могут стремиться внедрить агентов в российские оппозиционные организации, действующие в Литве, засылать в Литву сотрудников разведки под нетрадиционным прикрытием, а также внедряться в компьютерные системы оппозиционных активистов и организаций с помощью киберсредств.

«Вероятно, что по мере усиления политических репрессий в России и увеличения числа политэмигрантов из России будет возрастать внимание российских спецслужб к активистам оппозиции в Литве», — говорится в сообщении.

Разведывательная активность Беларуси также растет

Беспрецедентные протесты оппозиции в Беларуси прокатились в августе 2020 года, когда Александр Лукашенко, руководивший страной с 1994 года, был объявлен победителем тогдашних президентских выборов.

Оппозиция и страны Запада считают выборы сфальсифицированными.

С тех пор Литва стала одним из центров активности белорусской политической оппозиции, однако также стала возрастать и активность белорусских спецслужб.

«Спецслужбы Беларуси вовлечены в управление политическим кризисом, идентифицируют политическую оппозицию и ее сторонников, стремятся их запугать и использовать разведывательные данные, собранные ими, соседними государствами и их спецслужбами в дискредитационных и пропагандистских кампаниях», — говорится в сообщении департамента.

«Белорусские спецслужбы не ограничиваются сбором разведывательной информации и все более агрессивно настроены против противников белорусского режима в Беларуси и за рубежом. Весьма вероятно, что белорусские спецслужбы спланировали и осуществили принудительную посадку самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, в Минском аэропорту с целью задержания проживавшего в Литве Романа Протасевича», — добавили в разведке.

ДГБ отмечает, что Комитет государственной безопасности Беларуси (КГБ) использует граждан Литвы, распространяющих нарратив в пользу белорусского режима, для дискредитации белорусской диаспоры и белорусской политической оппозиции в Беларуси и за рубежом.

Кроме того, белорусские спецслужбы сотрудничают с российскими спецслужбами против политической оппозиции.

«Весьма вероятно, что разведывательно-деструктивная деятельность белорусских спецслужб против белорусской политической оппозиции и диаспоры в ближайшее время усилится, а зарубежные страны, в которых наиболее активно действует оппозиция, останутся объектами пропагандистских, дискредитирующих и дезинформационных кампаний, «, — говорится в сообщении.

ДГБ указывает, что западная разведка раскрыла ряд специальных операций российских служб за последние годы, включая нападения на лиц, выступающих против российского режима или иным образом неугодных лиц, проживающих в Великобритании, Германии, Болгарии и других западных странах.

«Операции, спланированные и проведенные российской разведкой, показывают, что российское политическое руководство и спецслужбы считают риски, связанные с реализацией этих операций и возможным ответом на них, приемлемыми», — заявила литовская разведка.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено

ПОДРОБНЕЕ... НАСТРОЙКИ Чтобы сделать посещение для Вас удобным и предоставить информацию с учетом Ваших предпочтений, на этом веб-сайте используются файлы „cookie“. Если Вы согласны с этим, нажмите на кнопку „Соглашаюсь“. Вы всегда можете отозвать свое согласие, изменив настройки браузера и удалив файлы „cookie“. СОГЛАШАЮСЬ

Privacy & Cookies Policy