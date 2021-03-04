Разведка: РФ отправляла в Вильнюс двойника Е. Пригожина для информационной атаки

В паспорте двойника Е. Пригожина была указана дата рождения олигарха – 1 июня 1961 года.

Директор ДГБ Дарюс Яунишкис, представляя отчет в сейме, сказал, что этим примером разведка хотела показать, как действовали.

«Первое – протестировали нашу собственный контроль на границе, второе – пытались привлечь и внимание СМИ», – сказал он в четверг.

Отвечая на вопрос о том, не вызывает ли попадание такого лица в Литву вопросов о контроле на границе, Д. Яунишкис сказал, что при проверке не было установлено, что прибыл сам Е. Пригожин.

«Некоторые цифры просто не совпали, и автоматически этот человек попал в Литву, не вызвал подозрений. Он не был идентифицирован как лицо, находящееся в санкционном списке», – сказал глава ДГБ.

Впервые двойник Е. Пригожина прибыл в Вильнюс из России регулярным рейсом 13 февраля 2020 года. Из аэропорта он отправился к зданию Министерства транспорта и коммуникаций, где сфотографировался, вернулся в аэропорт и вылетел обратно в Россию.

26 февраля 2020 года этот человек прибыл в Литву второй раз. Он сфотографировался у зданий парламента, Литовского национального музея, Великокняжеского дворца, и 27 февраля 2020 года отбыл поездом в Беларусь, хотя у него был билет на самолет рейсом того же дня.

Российский «желтый» портал sobesednik.ru опубликовал не соответствующие реальности утверждения о том, что олигарх Е. Пригожин прибыл в Литву и обсудил с высокопоставленным представителем Министерства транспорта Литвы проекты информационных технологий.

Вторая статья sobesednik.ru рассказывала о повторном визите Е. Пригожина в Вильнюс, посещения сейма, о том, невзирая на применяемые в отношении его санкции он бывает в Евросоюзе. Статьи иллюстрировались фотографиями Е. Пригожина у государственных ведомств Литвы.

О мнимых визитах олигарха в Вильнюс сообщали и другие российские порталы, дополнявшие информацию новыми небылицами о встречах с государственными служащими, представителями бизнеса, а один портал сообщил о том, что якобы получил возмущение от главы Комитета по национальной безопасности и обороне сейма Литвы в связи с тем, что Е. Пригожин беспрепятственно может посещать Литву.

«На самом же деле двойник Е. Пригожина в Вильнюсе не встречался ни с одним представителем литовской власти или бизнеса, которые были упомянуты в публикациях», – говорится в отчете.

По мнению литовской разведки, возможно, что целью этой провокации были попытки найти нарушения Шенгенского пространства, создать недоверие литовского общества, государств НАТО и ЕС к литовской власти, попытаться выставить ее как ненадежного партнера, играющего в двойные игры.

«Публикацию этой лживой информации нельзя назвать успешным выпадом, поскольку ее обнародовали лишь небольшие бульварные российские порталы, это не вызывало резонанса ни в Литве, ни в других государствах ЕС и НАТО», – говорится в отчете.