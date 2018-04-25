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TOP,Выборы,Новости,Политика

Разведка: Россия не вмешивалась в президентские выборы в Литве

Россия не пыталась повлиять на результаты президентских выборов, состоявшихся в Литве в прошлом году, констатировала литовская разведка. 

Об этом говорится в традиционном ежегодном отчете об анализе угроз нацбезопасности, опубликованном во вторник Департаментом госбезопасности Литвы и военной разведкой.

«Россия наблюдала за проходившими в 2019 году в Литве выборами и связанными с ними политическими процессами, однако широкомасштабных попыток влияния на результаты выборов не было, не было установлено и системных попыток манипулирования общественным мнением», – говорится в документе.

В отчете говорится, что в предвыборный период российские пропагандисты больше ориентировались не на агитацию за кандидатов, благоприятно настроенных по отношению к Кремлю, а на клеветнические кампании против литовских политиков, которые наиболее активно критикуют действия российских властей. 

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Разведка утверждает, что «определенное исключение представляют выборы в советы самоуправлений, во время которых Россия стремилась к тому, чтобы лояльные по отношению к ней политики сохранили свои позиции в муниципалитетах».  

Директор ДГБ Дарюс Яунишкис во вторник на пресс-конференции не исключил возможность вмешательства на предстоящих этой осенью парламентских выборах. 

«Мы не можем исключить, что могут быть попытки вмешательства в парламентские выборы», – сказал он.

С другой стороны Д. Яунишкис признал, что пока таких проявлений разведка не видит. 

В прошлом году в Литве прошли президентские, муниципальные выборы и выборы в Европарламент. 

Литовская разведка утверждает, что условия для оказания влияния на стратегические решения политиков ограничены, однако Россия не отказывается от стремлений вмешиваться во внутренние политические процессы в Литве. 

Согласно отчету, Россия стремится расширять свое влияние на Западе, пользуясь инструментами парламентской дипломатии, а важнейшими целями Москвы является узаконивание результатов агрессии против Украины и поощрение разногласий западноевропейских стран в вопросе политики санкции в отношении России.  

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