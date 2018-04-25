Разведка: Россия не вмешивалась в президентские выборы в Литве

Россия не пыталась повлиять на результаты президентских выборов, состоявшихся в Литве в прошлом году, констатировала литовская разведка.

Об этом говорится в традиционном ежегодном отчете об анализе угроз нацбезопасности, опубликованном во вторник Департаментом госбезопасности Литвы и военной разведкой.

«Россия наблюдала за проходившими в 2019 году в Литве выборами и связанными с ними политическими процессами, однако широкомасштабных попыток влияния на результаты выборов не было, не было установлено и системных попыток манипулирования общественным мнением», – говорится в документе.

В отчете говорится, что в предвыборный период российские пропагандисты больше ориентировались не на агитацию за кандидатов, благоприятно настроенных по отношению к Кремлю, а на клеветнические кампании против литовских политиков, которые наиболее активно критикуют действия российских властей.