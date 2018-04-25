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Разведка США выясняет, откуда именно началось распространение нового коронавируса

Photo by U.S. Secretary of Defense on Foter.com / CC BY

Разведка Соединенных Штатов выясняет, откуда конкретно началось распространение коронавируса нового типа. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил в среду на брифинге в Госдепартаменте.

«Разведсообщество все еще выясняет, откуда именно пошел этот вирус», — сказал госсекретарь, ообщает ТАСС.

Во вторник председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что власти Соединенных Штатов не знают, где именно — в китайской лаборатории, на рынке в Ухане или где-то еще — появился коронавирус.

«Все эти заявления полностью последовательны. <…> Мы все пытаемся найти правильный ответ, мы все стремимся к ясности. <…> Люди смотрят на наборы данных и приходят к разному уровню уверенности. Все мы смотрим на это и знаем о реальном положении вещей. Реальность заключается в том, что вирус пришел из Уханя. <…> У нас нет уверенности, но есть значительные свидетельства того, что он появился в лаборатории. Оба этих заявления (об искусственном или естественном происхождении вируса — прим. ТАСС) могут быть правдой. Я делал оба из них, их делали представители администрации. У нас нет уверенности о том, начался ли он в лаборатории или в другом месте. Есть простой способ найти ответ — прозрачность и открытость», — добавил госсекретарь США.

Во время брифинга Помпео также в очередной раз обвинил власти Китая в сокрытии части информации о распространении вируса. «Китай мог предотвратить смерть сотен тысяч человек по всему миру. Китай мог избавить мир от скатывания к глобальному экономическому кризису. У них был выбор, но вместо этого они скрывали вспышку в Ухане. Китай все еще отказывается делиться информацией, необходимой нам для обеспечения безопасности людей», — заявил Помпео.

При этом госсекретарь заявил о готовности предоставить Китаю техническую помощь. «Мы просим от них лишь то, что мы просим от каждой страны — быть транспарентными, быть открытыми, быть надежным партнером. Китай говорит, что хочет сотрудничать — это отлично. Сотрудничество — это действия, это открытость, предоставление этой информации, деталей о нулевом пациенте, о том, где это началось. Если им нужна техническая помощь — мы рады предоставить им эту помощь. Миру нужны ответы на эти вопросы», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Позиция США и Китая

Помпео в воскресенье заявлял о наличии у Вашингтона доказательств того, что коронавирус якобы начал распространяться из лаборатории в китайском городе Ухань. Госсекретарь ответил утвердительно на вопрос о том, считает ли он, что вирус был создан искусственно.

Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн 29 апреля в интервью журналистам телеканала NBC выразил сожаление в связи с тем, что «некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая». Он подчеркнул, что Пекин «не скрывал какую-либо информацию» о коронавирусе.

В апреле официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что версия об искусственном создании коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами. Так он прокомментировал публикацию американского телеканала Fox News о том, что первым заразился коронавирусом некий сотрудник лаборатории в Ухане.

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