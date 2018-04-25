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TOP,Бизнес,Новости,Технологии

Разведка: участие Huawei в создании сети 5G в Литве создает риски

Во вторник глава литовской военной разведки заявил, что участие китайской телекоммуникационной компании Huawei в создании инфраструктуры мобильной сети пятого поколения (5G) создает риски безопасности. 

«Есть риск, конкретно связанный с Huawei», – заявил во вторник на пресс-конференции в сейме директор Второго департамента оперативных служб при Министерстве обороны Литвы, полковник Ремигиюс Балтренас. На этой пресс-конференции он представил оценку угроз нацбезопасности Литвы за прошлый год. 

Офицер утверждает, что риск создает то, что китайский закон обязывает Huawei и другие находящиеся в госуправлении компании «делиться собираемой информацией с китайскими разведслужбами». 

Он утверждает, что разведка придерживается ранее озвученной рекомендации о том, что Huawei не должна бы участвовать в создании стратегической инфраструктуры сети, а в других сферах следует оценить возможности контроля над рисками. 

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«В 2019 году было сказано, что в секторах особой важности, в инфраструктуре такие создающие риск компании, как Huawei, не должны участвовать. Этот риск сохраняется», – сказал Р. Балтренас. 

Глава Департамента госбезопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис заявил журналистам, что информации о возможных угрозах, которые может представлять китайские технологии «много и каждое здравомыслящее государство должно учитывать признаки этих рисков». 

«Я думаю, что во всех технологиях, которые созданы в Китае, вы знаете, что по закону они абсолютно контролируются самим государством, есть определенные риски. Есть определенная информация о том, что там существуют так называемые backdoor, через которые можно вытягивать информацию будь то из камер, телефонов или из той же самой системы 5G», – сказал Д. Яунишкис.

В январе Соединенное Королевство разрешило Huawei участие в развитии сети 5G, за исключением особо важной основной инфраструктуры.

Р. Балтренас утверждает, что союзники Литвы сходным образом оценивают риски, а решения зависят от возможностей их контролировать. 

«С учетом последнего заявления Соединенного Королевства о том, что оно разрешает Huawei участвовать в процессе учреждения технологий 5G, связано со способностью контролировать риски в том или ином объеме», – скзаал журналистам Р. Балтренас.

«Это решение каждого государства, как оно идет к этому, но эти риски, как ясно из общения с партнерами нашей компетенции, везде понимаются одинаково, только охват управления ими и меры различаются», – сказал он. 

Департамент госбезопасности Литвы и военная разведка в ежегодном отчете анализа угроз нацбезопасности указывают, что развитие технологий 5G может стать новым фактором риска в Литве, поскольку «концентрация на ее преимуществах, без учета критерия безопасности, может представлять риск защите персональных данных и работе критических инфраструктуры». Если «не будет уделяться должное внимание безопасности информтехнологий и надежности поставщика». 

Название китайской телекоммуникационной компании Huawei в самом документе не упоминается.

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