Разведка: участие Huawei в создании сети 5G в Литве создает риски

«В 2019 году было сказано, что в секторах особой важности, в инфраструктуре такие создающие риск компании, как Huawei, не должны участвовать. Этот риск сохраняется», – сказал Р. Балтренас.

Глава Департамента госбезопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис заявил журналистам, что информации о возможных угрозах, которые может представлять китайские технологии «много и каждое здравомыслящее государство должно учитывать признаки этих рисков».

«Я думаю, что во всех технологиях, которые созданы в Китае, вы знаете, что по закону они абсолютно контролируются самим государством, есть определенные риски. Есть определенная информация о том, что там существуют так называемые backdoor, через которые можно вытягивать информацию будь то из камер, телефонов или из той же самой системы 5G», – сказал Д. Яунишкис.

В январе Соединенное Королевство разрешило Huawei участие в развитии сети 5G, за исключением особо важной основной инфраструктуры.

Р. Балтренас утверждает, что союзники Литвы сходным образом оценивают риски, а решения зависят от возможностей их контролировать.

«С учетом последнего заявления Соединенного Королевства о том, что оно разрешает Huawei участвовать в процессе учреждения технологий 5G, связано со способностью контролировать риски в том или ином объеме», – скзаал журналистам Р. Балтренас.

«Это решение каждого государства, как оно идет к этому, но эти риски, как ясно из общения с партнерами нашей компетенции, везде понимаются одинаково, только охват управления ими и меры различаются», – сказал он.

Департамент госбезопасности Литвы и военная разведка в ежегодном отчете анализа угроз нацбезопасности указывают, что развитие технологий 5G может стать новым фактором риска в Литве, поскольку «концентрация на ее преимуществах, без учета критерия безопасности, может представлять риск защите персональных данных и работе критических инфраструктуры». Если «не будет уделяться должное внимание безопасности информтехнологий и надежности поставщика».

Название китайской телекоммуникационной компании Huawei в самом документе не упоминается.