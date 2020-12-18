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TOP,Виленский Вестник

Развитие инфраструктуры города

Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

С нового года вступает в силу Закон о развитии инфраструктуры самоуправлений. Вильнюсское самоуправление, как и другие самоуправления страны, должно принять необходимые для применения Закона о развитии инфраструктуры решения по определению территорий и порядку уплаты налогов, а также ввести новую должность главного инженера города.

«Вильнюсское самоуправление одним из первых начало ответственно готовиться к переменам, связанным с вступлением в силу упомянутого закона, – сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс. – Объединяя урбанистику и инфраструктуру, как инженерную, так и социальную, обозначив приоритетные и неприоритетные части города и соответствующие связанные с инфраструктурой взносы, мы создадим более четкую налоговую политику в отношении реализующих различные проекты лиц”.

После утверждения городским советом предложенных решений исчезнет модель, согласно которой лица, реализующие проекты недвижимого имущества, платили низкий налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры (4 евро за кв. метр в зависимости от площади объекта недвижимого имущества), дополнительно участвуя в обустройстве тротуаров, перекрестков и т. п. 

Со следующего года участие реализующих проекты лиц в инфраструктурных проектах предусмотрено в форме взноса, тариф которого рассчитывается по формуле из четырех составляющих: общая площадь сооружения (в случае реконструкции считается только новая создаваемая площадь), территориальный тариф (согласно карте приоритетных территорий), коэффициент типа конкретного сооружения в конкретной функциональной зоне и коэффициент инфраструктурного развития конкретного района города.

Сейчас предлагается рассчитывать территориальный тариф в зависимости от места развития – в пределах приоритетных территорий с более развитой инфраструктурой тариф будет ниже (30 евро/кв. м), на периферии и в пределах зон, испытывающих недостаток инфраструктуры и не входящих в число приоритетных, вклад лиц, реализующих проекты развития недвижимого имущества, будет несколько выше (50 евро/кв. м). В отношении лиц, реализующих проекты развития недвижимого имущества и работающих на конверсионных, т. е. возвращаемых к жизни промышленных территориях, с учетом данной полезной для города деятельности будет применяться льготный налог в размере 18 евро/кв. м. Тарифы будут регулярно пересматриваться и применяться в качестве инструмента корректировки процесса развития.

Уже разработана карта приоритетных и неприоритетных частей Вильнюса, а также карта функциональных территорий, согласно которой весь город разделен на 16 зон. Приоритетными названы издавна обустроенные территории с развитой инфраструктурой, расположенные не слишком далеко от центра, неприоритетными считаются участки, где вложение средств во всю необходимую инфраструктуру – улицы, сообщение, энергетические решения, а также в социальные услуги – учебно-воспитательные, лечебные или культурные учреждения, не требуется настолько срочно, как на приоритетных территориях.

Администрация Вильнюсского городского самоуправления надеется, что более четкие правила регулирования рынка, также гарантирующие повышение прозрачности, привлекут к вложениям в сферу недвижимого имущества иностранных инвесторов.

Предполагается, что более ответственные расчеты и планирование со временем окажут влияние на возможности самоуправления одалживать из внешних источников средства на удовлетворение потребностей в создании инфраструктуры. Дополнительные средства позволят ускорить процесс ликвидации нехватки социальной инфраструктуры.

Информация «ЛК», vilnius.lt                  

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