Развитие мобильной связи 5G в Литве сталкивается с препятствиями

Развитие мобильной связи 5G с трудом прокладывает себе дорогу в Литве. Планировавшийся на прошлый год аукцион частоты 700 MHz (одной из трех, предназначенных для 5G) так и не был объявлен, не намечена его конкретная дата, пишет бизнес-издание Verslo žinios.
Там также отмечается, что требования к потенциальным операторам такие, что заставляют задуматься, стоит ли вообще в этом участвовать.
Служба регулирования связи (СРС) заявляет, что объявит аукцион, когда будут утверждены изменения в план развития 5G и условия аукциона.
Глава СРС Феликсас Добровольскис в конце мая сообщил BNS, что для развития связи нового поколения необходимы аукционы частот, которые будут объявлены в первом полугодии этого года.
Ранее сообщалось, что внедрение 5G в Литве сталкивается с трудностями, одна из самых значительных — переговоры с Россией об освобождении частоты 3,5 GHz.
Некоторые операторы называют среди проблем и ту, что на рынке недостаточно поддерживающих 5G устройств — телефонов и планшентых компьютеров.