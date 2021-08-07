Развитие мобильной связи 5G в Литве сталкивается с препятствиями

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Развитие мобильной связи 5G с трудом прокладывает себе дорогу в Литве. Планировавшийся на прошлый год аукцион частоты 700 MHz (одной из трех, предназначенных для 5G) так и не был объявлен, не намечена его конкретная дата, пишет бизнес-издание Verslo žinios.

Там также отмечается, что требования к потенциальным операторам такие, что заставляют задуматься, стоит ли вообще в этом участвовать.

Служба регулирования связи (СРС) заявляет, что объявит аукцион, когда будут утверждены изменения в план развития 5G и условия аукциона.