Развитие социальной инфраструктуры

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В этом году намечается ускорить реализацию столь актуальных для вильнюсцев проектов по развитию социальной инфраструктуры.

Реорганизация школьной сети

Быстро растущий Вильнюс выделяется наибольшим количеством учеников (64 тысячи), и оно будет расти, сообщает пресс-служба Вильнюсского самоуправления. Проведенный самоуправлением анализ показал, что к 2025 году количество учеников увеличится примерно на 14 тысяч и достигнет как минимум 78 тысяч. Городской совет утвердил решение в ближайшие несколько лет открыть в Вильнюсе еще 8 новых школ. Это только часть запланированной перестройки сети школ.

«Количество жителей в Вильнюсе растет, а количество детей растет еще быстрее – трехлетних почти вдвое больше, чем семнадцатилетних, поэтому перед нами стоит серьезная задача – создать для учеников условия для того, чтобы они могли ходить в школу рядом со своим домом. Городской совет одобрил решение до 2025 года открыть 8 новых школ: 2 детских сада-школы, 1 начальная школа, 3 прогимназии и 2 гимназии», – сказал заместитель мэра и руководитель рабочей группы по перестройке сети школ Томас Гульбинас.

Новые учебные заведения будут построены в тех районах, которые стремительно расширяются. Два детских сада-школы – в микрорайонах Перкункемис и Таранде, одна начальная школа – в Пилайте. Намечается создать 3 прогимназии – в Антакальнисе, Байорай и Павильнисе (в квартале Сигнаторов). Уже подписан договор со строителями гимназии на улице Толминкеме (Пилайте), а в ближайшее время планируется открыть еще одну гимназию в сянюнии Вяркяй.

Около 1000 учеников будут учиться в новой гимназии в Пилайте, в пристройке Иерусалимской прогимназии – 300, в прогимназии Миколаса Ромериса – 600, а в детском саду-школе в Перкункемисе будут учиться 500 детей (300 — в начальной школе и 200 — в детском саду). Все эти проекты уже запущены, но находятся на разных стадиях реализации.

В будущей школе-детском саду в Таранде смогут учиться 500 детей (300 — в начальной школе и 200 — в детском саду). В прогимназии в Байорай – 700, в гимназии в Вяркяй – 800, в начальной школе в Пилайте – 400 детей, в прогимназии в Павильнисе – 800. Согласно существующим планам, прогимназия в Байорай и начальная школа в Пилайте смогут открыть свои двери в 2024 году, другие учебные заведения – в 2025-м.

Над реорганизацией школьной сети работали специалисты в области образования самоуправления, члены городского совета, архитекторы, юристы и директора школ Вильнюса.

Расширение больницы в Антакальнисе

Наибольший объем работ в области медицинской инфраструктуры в нынешнем году планируется выполнить в Вильнюсской городской клинической больнице (ВГКБ). Здесь будет построен блок из десяти отделений: операционных, реанимации и гемодиализа.

В ВГКБ также запланировано обновление действующих помещений, преобразование административного отдела. Планируется создание дополнительного корпуса инфекционной больницы.

Бассейн в Лаздинай

В этом году также намечено возобновление приостановленного строительства бассейна в Лаздинай. В настоящее время выполнено около 40% строительных работ, завершить которые самоуправление надеется к 2022 году.

Среди будущих проектов социальной инфраструктуры также числится манеж в Жирмунай, однако его строительство в этом году начато не будет. В настоящее время Вильнюсское городское самоуправление решает связанные с проектом юридические вопросы, а приступить к строительным работам планируется в 2022 году.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt