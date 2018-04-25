Реагентов на коронавирусные пробы Литва имеет на эту и часть следующей недели

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Реагентов на коронавирусные пробы у Литвы хватит на эту и часть следующей недели, также идёт новая партия реагентов – в общей сложности для несколько десятков тысяч тестов.

«Цифра, сколько сейчас у нас проверок, релятивная, она будет зависеть от того, сколько будем загружать, если будем загружать в полном объёме, по 70, то у нас хватит на эту неделю и частично на следующую», – сказал на пресс-конференции в понедельник министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

«На этой неделе должна прийти новая партия, объёмы которой тоже будут зависеть от того, как будем использовать (…) Должны прийти реагенты на несколько десятков тысяч проб», – сказал министр.

По его словам, пока проверки на коронавирус проводятся в единственной Национальной лаборатории надзора за общественным здоровьем в Вильнюсе, так как и она пока делает эти тесты не в полном объёме, в котором могла бы.