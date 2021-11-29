Реагируя на миграционный кризис, НАТО и ЕС обещают укреплять партнерство

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Реагируя на миграционный кризис на границе Евросоюза, созданный Минском, лидеры НАТО и Еврокомиссии в Вильнюсе пообещали укрепить партнерство.

«Поскольку гибридные угрозы становятся все более острыми, нам необходимо выводить наше сотрудничество на новый уровень. Вот почему мы работаем с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом над новой декларацией ЕС-НАТО. Наша цель — обновить и дополнить политическую приверженность прочному партнерству между ЕС и НАТО», — заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Об этом она сказала на брифинге по итогам встречи с президентом Литвы Гитаном Науседой, премьер-министром Ингридой Шимоните и генеральным секретарем НАТО Столтенбергом в литовской столице.

Глава НАТО заявил, что миграционный кризис, разжигаемый Минском, «циничным и бесчеловечным».

«НАТО и ЕС сотрудничают по различным вопросам безопасности, включая и гибридные угрозы. Сегодня мы обсудили, как мы могли бы активизировать наше партнерство, включая новую и совместную декларацию», — сказал он.

Столтенберг добавил, что страны становятся «сильнее и безопаснее», когда они действуют вместе.

Литва реагирует «гуманно и твердо»

В последние месяцы Литва, Польша и Латвия столкнулись с большим наплывом нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, прибывающих из Беларуси, причем страны Запада обвиняют в этом режим Александра Лукашенко.

Фон дер Ляйен сказала, что солидарность ЕС с Литвой, Латвией и Польшей не вызывает сомнений.

По ее словам, действия Лукашенко угрожают жизни ни в чем не повинных людей, которых заманили к границе «ложными обещаниями».

«Литва отреагировала на эту гибридную атаку гуманно и твердо. ЕС по-прежнему с вами », — сказала глава Еврокомиссии.

По ее словам, об этом свидетельствует как поддержка ведомств ЕС, таких как Frontex, так и дополнительное финансирование со стороны Сообщества.

Европейская Комиссия дополнительно выделила Литве 36,7 млн. евро из бюджета ЕС. На этой неделе было заявлено, что еще 200 миллионов евро запланированы на охрану границ в Литве, Латвии и Польше.

«А. Лукашенко не удалось подорвать единство и солидарность ЕС. Мы все сталкиваемся с этой гибридной атакой , — сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, минский режим, вызвавший миграционный кризис, пытается отвлечь внимание от внутренних проблем.

Глава Еврокомиссии добавила, что гибридные атаки на ЕС проявляются не только в наплыве мигрантов, но и в дезинформации, попытках расколоть общество и кибератаках.

«Необъяснимая и неоправданная» напряженность

В этом году в Литву нелегально попали более 4 тысячи мигрантов. Вильнюс и другие Западные страны обвиняют минский режим в организации миграционных потоков, поскольку большинство мигрантов прибывают в Беларусь легально.

В результате в Литве была объявлена экстремальная ситуация, а когда в ноябре ситуация обострилась и больше число мигрантов сосредоточились на границе Беларуси с Польшей, Сейм Литвы на месяц объявил чрезвычайное положение на приграничных территориях.

Й. Столтенберг обратил внимание на то, что беспокойство вызывает не только кризис с мигрантами, подстрекаемый Минском, но и мобилизация российских войск на границе с Украиной.

«В ходе встречи мы также обсудили необъяснимое и неоправданное повышения присутствия российских вооруженных сил на границе с Украиной. Мы призываем Россию к транспарентности, снижению напряженности и деэскалации ситуации», — сказал он.

Он добавил, что Альянс сохраняет бдительность: «Мы готовы защищать всех союзников. Мы продолжим оказывать политическую и практическую поддержку нашему партнеру Украине».

Москва, со своей стороны, называет заявления Запада «истерией» и отвергает обвинения в том, что она планирует вторжение в Украину.

«Наша поддержка наших партнеров не создает угрозы России, она помогает защищаться от агрессии», — подчеркнул Столтенберг.

По его словам, диалог с Россией возможен при согласии самой Москвы.

«Альянс предложил провести следующее заседание Совета Россия-НАТО более 18 месяцев назад. Это предложение остается в силе. Мяч на российской стороне», — сказал глава НАТО.