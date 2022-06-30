Реакция РФ перед вступлением в силу новых санкций может быть разной — Шимоните

После вступления в силу санкций Евросоюза 17 июня Литва ограничила транзит стали и черных металлов в Калининград и заявила, что сделала это на основании разъяснений Еврокомиссии.

Реагируя на это Москва заявила, что транзитные ограничения нарушают международные соглашения, и пригрозила ответными мерами.

По данным Таможенного департамента, запрет на транзит цемента, алкоголя и другой продукции вступит в силу с 10 июля, угля и других твердых ископаемых видов топлива — с 10 августа, российской нефти — с 5 декабря.

На вопрос, как будут реализовываться новые санкции, премьер-министр ответила, что «так, как сейчас реализуются те, которые вступили в силу 17 июня».

«Клиенты Lietuvos gelezinkeliai проинформированы об этом, так как заявки на перевозку были поданы в компанию на прошлой неделе, в таком порядке, заявки подаются за неделю, и они одобряются или отклоняются. Перевозчики информированы, что с 10 июля вступят в силу отдельные положения регламента, касающиеся санкций, и для обеспечения того, чтобы груз не загружался после этой даты», — сказала премьер-министр.

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