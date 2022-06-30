Реакция РФ перед вступлением в силу новых санкций может быть разной — Шимоните

Клиенты государственной компании Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai) проинформированы о новых вступающих в силу санкциях в отношении грузов в Калининград, и от России можно ожидать разной реакции, говорит премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
«Реакция России может быть разной и даже не реакция, а действия, без всякого основания и без всякого предлога, и мне кажется, что чем больше мы это обсуждаем, тем удобнее эти обсуждения для той же России, потому что ей не нужно никаких особых поводов для организации чего-то», — заявила журналистам в четверг Шимоните.
После вступления в силу санкций Евросоюза 17 июня Литва ограничила транзит стали и черных металлов в Калининград и заявила, что сделала это на основании разъяснений Еврокомиссии.
Реагируя на это Москва заявила, что транзитные ограничения нарушают международные соглашения, и пригрозила ответными мерами.
По данным Таможенного департамента, запрет на транзит цемента, алкоголя и другой продукции вступит в силу с 10 июля, угля и других твердых ископаемых видов топлива — с 10 августа, российской нефти — с 5 декабря.
На вопрос, как будут реализовываться новые санкции, премьер-министр ответила, что «так, как сейчас реализуются те, которые вступили в силу 17 июня».
«Клиенты Lietuvos gelezinkeliai проинформированы об этом, так как заявки на перевозку были поданы в компанию на прошлой неделе, в таком порядке, заявки подаются за неделю, и они одобряются или отклоняются. Перевозчики информированы, что с 10 июля вступят в силу отдельные положения регламента, касающиеся санкций, и для обеспечения того, чтобы груз не загружался после этой даты», — сказала премьер-министр.
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