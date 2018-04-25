Реализовать соглашение партий о 2,5% на оборону будет сложно, но возможно – Г.Науседа

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Провести в жизнь соглашение политических партий о доведении к 2030 году оборонного бюджета до 2,5% валового внутреннего продукта (ВВП) сложно, но возможно, говорит президент Литвы Гитанас Науседа.

По словам главы государства, хотя не все партии подписали соглашение, он получил заверение, что в случае перераспределения большей части ВВП на социальные нужды повышение финансирования обороны одобрят и те, кто не подписал соглашение.

«Я считаю, что это (обязательство относительно 2,5%) — правильное решение, трудно реализуемое, если мы не будем стремиться к тому, чтобы перераспределение ВВП через бюджет было больше», — сказал президент на пресс-конференции в четверг.

Лидер не подписавшей соглашение Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) Гинтаутас Палуцкас сказал, что позиция партии относительно стремления к 2,5% не меняется — базовой линией социал-демократов являются международные обязательства, а смягчить скептицизм партии могло бы расширение понятий оборонной сферы и угроз национальной безопасности.

«Есть партии, у которых есть возможность неплохо выступить на ближайших выборах в сейм и которые довольно скептически настроены в этом отгошении, однако во время консультаций с их лидерами я получил заверение, что они не будут так категорически настроены (против) относительного повышения выдяелямых на оборону средств, если мы одновременно сможем достигнуть, чтобы и часть выделяемых на социальную защиту средств по сравнению с ВВП росла», — сказал глава государства о соглашении партий.

«Можно ли это сделать? Это сложно, но возможно», — добавил Г. Науседа.

По словам Г. Палуцкаса, ЛСДП поддерживает обязательство о выделении 2% ВВП на оборону перед НАТО, открыта для обсуждения повышения этой цифры, но дискуссия должна измениться в корне.

«(…) мы поддерживаем обязательства перед НАТО, которые являются международными — 2%, и это наша базовая линия. Мы можем дискутировать об увеличении расходов на оборону, а смягчить наш скептицизм может только расширение понятия обороны», — сказал Г. Палуцкас BNS.

По его словам, социал-демократы предлагают рассмотреть, не стоит ли включить в оборонную сферу проекты, связанные с молодежью, со здоровым образом жизни, финансирование научной сферы, а также не стоит ли понимать угрозы нацбезопасности шире, включая и вопросы социального отчуждения.

Парламентские партии, за исключением социал-демократов, договорились довести в 2030 году расходы на оборону до 2,5% ВВП. Сейчас Литва выделяет на оборону около 2% ВВП.