Рецессия из-за торговой войны. Что ожидает Америку

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Мировое соглашение в торговой войне между США и Китаем маловероятно до следующих президентских выборов и влияние конфликта на темпы роста американской экономики усиливается, что может привести к рецессии.

Однако американский лидер Дональд Трамп уверен, что жесткая политика в отношении Китая принесет пользу США. Но его шаги уже вызвали потрясения на финансовых рынках и усилили опасения по поводу глобальной рецессии.

Торговая война Трампа влияет на весь мир

Аналитики из Goldman Sachs Group Inc. заявили об опасениях, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии американской экономики, поскольку стороны вряд ли заключат сделку до следующих президентских выборов в Штатах, которые состоятся в 2020 году.

«Мы ожидаем вступления в силу тарифов на оставшиеся ввозимые товары из Китая на 300 миллиардов долларов», — цитирует 12 августа Reuters сообщение банка, разосланное клиентам.

Goldman Sachs заявил, что понизил свой прогноз по росту экономики США на четвертый квартал на 20 базисных пунктов, до 1,8 процента.

«В целом мы повысили нашу оценку влияния торговой войны на темпы экономического роста», — говорится в сообщении банка.

Американские компании и потребители в июне заплатили пошлины на сумму шесть миллиардов долларов, что на 74 процента больше, чем за тот же период в прошлом году. Об этом сообщила коалиция американских торговых организаций, предупредив, что новые пошлины приведут к потере рабочих мест и снижению спроса.

1 августа Трамп, несмотря на договоренности с лидером КНР Си Цзиньпином, к которым они пришли на саммите G20, заявил о намерении ввести с сентября десятипроцентные пошлины на остающийся необложенным объем китайского импорта в размере около 325 миллиардов долларов.

Позже Соединенные Штаты объявили Китай валютным манипулятором из-за того, что Пекин не стал поддерживать падающий до одиннадцатилетнего рекорда юань. Китайские власти обвинения отрицают.

Американский президент также призвал ослабить курс доллара, чтобы сделать его более конкурентным в торговых отношениях с другими государствами.

Эксперты беспокоятся, что соперничество между Китаем и США может вылиться в валютную войну, которая заденет весь мир.

Обвинения Китая в валютных манипуляциях привели к потрясениям на финансовых рынках. Но Трамп, что это было ожидаемо и он по-прежнему уверен в прочности американской экономики.

«В конце концов она (экономика — ред.) поднимется намного выше, чем когда-либо, потому что Китай тянул нас вниз, как якорь. Китай убивал нас несправедливыми торговыми соглашениями», — сказал он 8 августа.

Как пишет Голос Америки, сотрудники Белого дома надеются на приезд китайской делегации в Вашингтон в сентябре для переговоров, а также на то, что новых пошлин еще можно избежать.

К соглашению также призывает Международный валютный фонд. 10 августа организация заявила, что без соглашения мировой системы торговли грозит подрыв.

«Возникшая между Китаем и США напряженность должна быть скорее разрешена. Китай играет важную роль и только выиграет от дальнейшего открытия своей экономики и других реформ, направленных на повышение конкуренции», — отметили в МВФ.

Кроме рецессии Соединенным Штатам также предсказывают дефолт. В начале июля вашингтонский Центр двухпартийной политики (Bipartisan Policy Center, BPC) заявил, что американское федеральное правительство не сможет полностью и своевременно оплатить все свои счета в первой половине сентября 2019 года.

Рыночные аналитики предупредили, что дефолт по американским облигациям может отпугнуть инвесторов, привести к «схлопыванию» долговых рынков, а также к росту стоимости кредитов для правительства, а также частных лиц.

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