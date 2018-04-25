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Редактор Rzeczpospolita: Президет Польши считает Г. Науседу личным союзником

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Переизбранный на второй срок полномочий президент Польши Анджей Дуда считает Литву стратегическим партнером, а главу страны Гитанаса Науседу – личным союзником, заявил редактор иностранных новостей газеты Rzeczpospolita Ежи Хашчинский. 

В интервью BNS Е. Хашчинский сказал, что Польша и Литва далее будут тесно сотрудничать в стремлении противостоять политике переписывания истории, которую осуществляет Россия, и в укреплении присутствия НАТО в регионе.  

Обозреватель утверждает, что Польша благодарна Литве за поддержку в споре с Брюсселем по правовым реформам. 

«Литва является и будет очень важной для президента А. Дуды. В политической программе партии «Право и справедливость» Литва называется стратегическим партнером – она упоминается как третья по важности страна в Европе и вторая в Евросоюзе, Литву опережают лишь Соединенное Королевство и Германия», – отметил Е. Хашчинский.

Он обратил внимание на то, что «Право и справедливость» объявила, что польское меньшинство, косвенно партия польского меньшинства, должно выполнять «роль фактора, укрепляющего стратегическое партнерство». 

«Я считаю, что президент А. Дуда считает президента Г. Науседу личным союзником. Г. Науседа продемонстрировал несколько важных жестов, он бойкотировал мероприятие годовщины освобождения концентрационного лагеря в Освенциме, которое состоялось в Иерусалиме, и на котором Владимир Путин был основным гостем», – отметил редактор Rzeczpospolita.

Он утверждает, что оба президента, по-прежнему должны уделять большое внимание борьбе с лживой позицией России по историческим вопросам и вопросам безопасности, а также стремиться к присутствию военных США и Западной Европы в восточном крыле НАТО. 

По словам Е. Хашчинского, Варшава благодарна Вильнюсу за позицию литовцев в споре с Брюсселем, который грозит санкциями по причине нарушения принципов правового государства. 

«Правительство Саулюса Сквернялиса первым после Кабмина, возглавляемого Виктором Обраном, заявило, что не готово одобрять предложение наказать Польшу в рамках 7-ой статьи договора ЕС. Примеру Литвы последовали другие страны, и сейчас нет большинства из трех четвертей стран, необходимого для начала процедуры. «Право и справедливость» и А. Дуда несомненно благодарны Литве», – сказал он.

На состоявшемся  в воскресенье втором туре президентских выборов победил поддерживаемый «Порядком и справедливостью» А. Дуда, набравший 51,21% голосов. Во втором туре он сразился с либералом, мэром Варшавы Рафалом Тшасковским из оппозиционной партии «Гражданская платформа».  

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