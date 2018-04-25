Редкие розовые дельфины вернулись в Сиамский залив

Розовые дельфины встречаются крайне редко, в основном их можно найти лишь в нескольких местах в мире, включая некоторые районы Китая, гонконгские воды и участки реки Амазонки.

Поэтому для рыбаков в Сиамском заливе стало неожиданностью редкое столкновение с розовыми дельфинами, которые, по словам ученых, становятся смелее из-за отсутствия туристов.

Кадры видео из Интернета показывают трех розовых дельфинов, плавающих рядом с рыбацкой лодкой в ​​спокойных водах у острова Пханган, острова в южной провинции Сурат Тани, недалеко от острова Самуи.

Розовые дельфины Таиланда являются подвидом индо-тихоокеанского горбатого дельфина и занесены в список уязвимых видов Международным союзом охраны природы. По словам директора Морского биологического центра Пхукета, вокруг Сиамского залива живет всего 150 таких розовых дельфинов: «Из-за меньшего трафика у дельфинов теперь более удобная среда обитания, и поэтому они имеют тенденцию появляться здесь больше».