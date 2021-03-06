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Реестровый центр из-за инцидента в июле оштрафован на 15 тыс. евро

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Из-за произошедшего в июле инцидента, когда имел место сбой в работе управляемых Реестровым центром информационных систем, Государственная инспекция по защите данных (ГИЗД) оштрафовала это ведомство на 15 тыс. евро. 

Как сообщила во вторник ГИЗД, штраф назначен из-за не проведенных должным образом в жизнь технических и организационных мер безопасности данных после инцидента 20 июля. 

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По данным ГИЗД, этот инцидент затронул 22 регистра и информационные системы. 

Инцидент в Реестровом центре произошел после сильного ливня в результате прорыва трубы и залива серверной Реестрового центра. Из-за этого возникли перебои в работе управляемых предприятием систем, а система электронного здравоохранения не действовала больше недели. 

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