Реестровый центр из-за инцидента в июле оштрафован на 15 тыс. евро

Из-за произошедшего в июле инцидента, когда имел место сбой в работе управляемых Реестровым центром информационных систем, Государственная инспекция по защите данных (ГИЗД) оштрафовала это ведомство на 15 тыс. евро.
Как сообщила во вторник ГИЗД, штраф назначен из-за не проведенных должным образом в жизнь технических и организационных мер безопасности данных после инцидента 20 июля.
По данным ГИЗД, этот инцидент затронул 22 регистра и информационные системы.
Инцидент в Реестровом центре произошел после сильного ливня в результате прорыва трубы и залива серверной Реестрового центра. Из-за этого возникли перебои в работе управляемых предприятием систем, а система электронного здравоохранения не действовала больше недели.