Реестровый центр надеется, что система e.sveikata начнет работать на этой неделе

Реестровый центр (РЦ) Литвы надеется, что электронная система здравоохранения e.sveikata вновь начнет действовать в начале этой недели.

«Специалисты Реестрового центра в выходные дни продолжили работы по восстановлению системы. Прежде всего, восстанавливались данные копий с резервного хранилища, они переносились на сервер. Эти работы были завершены в четверг утром. Затем данные начали импортировать в базу данных Oracle», – сообщил BNS РЦ по связям с общественностью Миндаугас Самкус.

«После завершения этих работ в субботу проходило тестирование. После того, как специалисты убедятся в правильности данных, деятельность системы вновь сможет быть восстановлена в полном объеме. (…) Мы делаем все от нас зависящее и надеемся, что система вновь будет действовать в начале недели», – добавил он.

По его словам, процесс восстановления системы затянулся для обеспечения «максимальной безопасности данных».

«По причине существующих сейчас технологических возможностей более быстрое восстановление такого объема данных (около 90 терабайт) и перенос их в систему просто невозможен», – пояснил М. Самкус.

Он также сказал, что все данные прочих информационных систем и реестров были восстановлены еще в середине прошлой недели.

Деятельность этих реестров была нарушена после сильного ливня в Вильнюсе, который залил помещения серверов Реестрового центра. По этой причине были перебои в работе большинства электронных систем, находящихся в ведении РЦ.