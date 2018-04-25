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TOP,Здравоохранение,Новости

Реестровый центр надеется, что система e.sveikata начнет работать на этой неделе

Nuotrauka Registrų centras/ facebook.com

Реестровый центр (РЦ) Литвы надеется, что электронная система здравоохранения e.sveikata вновь начнет действовать в начале этой недели. 

«Специалисты Реестрового центра в выходные дни продолжили работы по восстановлению системы. Прежде всего, восстанавливались данные копий с резервного хранилища, они переносились на сервер.  Эти работы были завершены в четверг утром. Затем данные начали импортировать в базу данных Oracle», – сообщил BNS РЦ по связям с общественностью  Миндаугас Самкус. 

«После завершения этих работ в субботу проходило тестирование. После того, как специалисты убедятся в правильности данных, деятельность системы вновь сможет быть восстановлена в полном объеме. (…) Мы делаем все от нас зависящее и надеемся, что система вновь будет действовать в начале недели», – добавил он.

По его словам, процесс восстановления системы затянулся для обеспечения «максимальной безопасности данных».

«По причине существующих сейчас технологических возможностей более быстрое восстановление такого объема данных (около 90 терабайт) и перенос их в систему просто невозможен», – пояснил М. Самкус.

Он также сказал, что все данные прочих информационных систем и реестров были восстановлены еще в середине прошлой недели. 

Деятельность этих реестров была нарушена после сильного ливня в Вильнюсе, который залил помещения серверов Реестрового центра. По этой причине были перебои в работе большинства электронных систем, находящихся в ведении РЦ. 

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