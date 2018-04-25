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Реестровый центр о e.sveikatа: подвижки есть, но работа системы все еще не восстановлена

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Восстановить работу системы электронного здравоохранения Литвы e.sveikata пока не удалось, однако есть существенные подвижки, сообил в четверг утром BNS Реестровый центр (РЦ). 

«Данные уже перенесены на новые, защищенные носители. Сейчас данные переносятся в саму систему, и после начнутся работы по тестированию системы (…)», — сказал пресс-атташе РЦ Миндаугас Самкус. 

Отвечая на вопрос, когда система может быть полностью восстановлена, М. Самкус сказал, что сейчас прилагаются все усилмя, чтобы это произошло «как можно скорее».   

Он также сказал, что за ночь не удалось полностью восстановить и действие услуги электронной подписи, сейчас эта проблема решается. 

По словам М. Самкуса, все остальные системы и регистры действуют. 

Перебои в работе системы e.sveikata начались из-за того, что в результате прорыва трубы по причине сильного ливня в понедельник была залита серверная Реестрового центра. Из-за этого начались перебои в системах многих учреждений.

По причине неисправности e.sveikata лечебные учреждения не могут вносить электронные документы, выписывать электронные рецепты, выполнять прочие электронные функции в системе здравоохранения, пациенты не могут получить в аптеках лекарства, выписанные по электронным рецептам.

Аптеки просят по возможности отложить приобретение рецептных лекарств, Министерство здравоохранения призывает медиков временно выписывать бумажные рецепты. 

Из-за перебоев в других системах в среду с проблемами все еще сталкивались нотариусы, Служба занятости, банк Luminor.

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