Реестровый центр: портал e.sveikata еще не действует

Архив ЛК

В пятницу в Литве все еще не действует электронная система здравоохранения e.sveikata: Реестровый центр сообщает, что работы по ее восстановлению продолжаются.

Реестровый центр пока не прогнозирует, когда будет восстановлена система, не работающая уже четыре дня.

«Для того, чтобы большая и сложная система вновь начала действовать должным образом и без препятствий, нужно провести множество подготовительных работ. Именно эти подготовительные работы выполняются», – сообщил BNS в пятницу утром представитель Реестрового центра по связям с общественностью Миндаугас Самкус.

«Системные данные восстанавливаются с запасных копий, сейчас идет интеграцию данных в саму систему, нужно провести работы по тестированию, чтобы убедиться, что система функционирует должным образом», – добавил он.

По его словам, сейчас делается все, чтобы все работы были завершены как можно быстрее.

Реестровый центр утверждает, что система e.sveikata по своему размеру и сложности не сравнима ни с одной другой информационной системой или реестрами страны – общее количество документов, находящихся сейчас в системе составляет 100 млн единиц, они занимают 90 терабайтов.

По словам М. Самкуса, все прочие основные реестры страны действуют с четверга, а отдельные индивидуальные неисправности устраняются.

При неполадках клиентов просят информировать о них Реестровый центр.