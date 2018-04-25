default image
Жизнь после «Брекзита»

Подробнее...
default image
Жители Литвы не склонны инвестировать сбережения

Подробнее...
default image
В Литве создана новая христианская партия, ее глава – Римантас Дагис

Подробнее...
default image
Референдум в Швейцарии: дискриминацию геев объявят уголовным преступлением

Подробнее...
default image
Премьер Литвы: в отношениях с президентской администрацией зима, но не мерзлота

Подробнее...
default image
Число жертв коронавируса превысило 900 человек

Подробнее...
default image
Заместителем главы полиции Литвы стал С.Тамулявичюс

Подробнее...
default image
Плавучая защита от наплыва нелегалов

Подробнее...
default image
В Клайпедском порту возобновлено судоходство

Подробнее...
default image
Maxima могла торговать несколько дней загрязненным мясом – служба

Подробнее...
default image
Госаппарат Украины сократят в 2020 году

Подробнее...
default image
Новорожденным висагинцам – дополнительная выплата из городского бюджета

Подробнее...
default image
Еврокомиссар похвалила подход Литвы по компромиссу о миграции

Подробнее...
default image
Еврокомиссия не мелочится

Подробнее...
default image
Из-за коронавируса в Литве сокращается число транзитных рейсов, могут опаздывать посылки

Подробнее...
default image
Россия и Великобритания могут упростить визовый режим

Подробнее...
default image
Тысячи жителей в Литве остались без электроэнергии, ограничено судоходство в Клайпеде

Подробнее...
default image
В Великобритании и Ирландии бушует шторм "Киара"

Подробнее...
default image
В Австралии ливни потушили лесной пожар

Подробнее...
default image
Выручка Klaipedos nafta в январе была меньше из-за сокращения потока белорусских грузов

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Референдум в Швейцарии: дискриминацию геев объявят уголовным преступлением

  • Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Власти Швейцарии проводят очередной референдум, в ходе которого гражданам страны предстоит решить: согласны ли они с тем, что дискриминация представителей нетрадиционной сексуальной ориентации будет расцениваться как уголовное преступление – наравне с притеснениями по расовому и религиозному признаку.

Об этом пишет в воскресенье, 9 февраля, сайт новостной службы ВВС.

Оппоненты этой идеи обеспокоены тем, что закон об уголовной ответственности за это нарушение противоречит закону о свободе слова. Анна Розенвассер, глава Швейцарской Лесбийской организации, полагает, что слухи о современности ее страны преувеличены: Швейцария занимает лишь 23 место среди 49 стран – по уровню уважения к членам ЛГБТ-общины.

В поддержку данной идеи свидетельствует и тот факт, что количество самоубийств среди представителей этого слоя общества впятеро превышает аналогичный показатель для гетеросексуалов, отмечает госпожа Розенвассер.

реклама

В то же время Бенджамен Фишер, представляющий правую Народную партию, даже не уверен, что шутки о геях смогут безнаказанно звучать с экранов телевизоров. «В нашей стране закон гарантирует свободу выражения мнений. Людям нужно позволять думать и говорить как им нравится – даже если это выглядит глупо или безвкусно».

NEWSru.com

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600