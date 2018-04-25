Референдум в Швейцарии: дискриминацию геев объявят уголовным преступлением

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Власти Швейцарии проводят очередной референдум, в ходе которого гражданам страны предстоит решить: согласны ли они с тем, что дискриминация представителей нетрадиционной сексуальной ориентации будет расцениваться как уголовное преступление – наравне с притеснениями по расовому и религиозному признаку.

Об этом пишет в воскресенье, 9 февраля, сайт новостной службы ВВС.

Оппоненты этой идеи обеспокоены тем, что закон об уголовной ответственности за это нарушение противоречит закону о свободе слова. Анна Розенвассер, глава Швейцарской Лесбийской организации, полагает, что слухи о современности ее страны преувеличены: Швейцария занимает лишь 23 место среди 49 стран – по уровню уважения к членам ЛГБТ-общины.

В поддержку данной идеи свидетельствует и тот факт, что количество самоубийств среди представителей этого слоя общества впятеро превышает аналогичный показатель для гетеросексуалов, отмечает госпожа Розенвассер.