Референдум в Швейцарии уравняет приматов в правах

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Федеральный суд Швейцарии поддержал идею, выдвинутую защитниками природы кантона Базель, о проведении референдума с необычной повесткой дня. На голосование ставится “необходимость закрепления прав приматов в конституции административно-территориального образования”, отмечает интернет-портал Swiss Info.

Предложение о внесения в Основной закон Базеля поправки, закрепляющей для приматов “право на жизнь, а также физическую и психическую неприкосновенность”, было выдвинуто группой защиты животных Sentience Politics в 2016 году. По данным портала Barrons.com, участники кампании собрали необходимые 100 000 подписей в поддержку публичного голосования. Однако оппоненты зоозащитников обратились в судебные инстанции с иском, в котором говорится, что подобное право животных не прописано в общегосударственной конституции и, следовательно, никакой референдум проводить нельзя.

Рассматривавший в 2019 этот иск кантональный суд Базеля отказал в удовлетворении содержащегося в нём требования, заявив, что “юридические нормы государства допускают, что законодательство административных единиц может быть более жёстким, чем федеральное или, по крайней мере, отличаться от него”. Не прошла апелляция и в вышестоящей судебной палате, которая 16 сентября 2020 года поддержала решение кантональной юстиции Базеля.

Заслушав постановление суда, группа Sentience Politics заявила представителям прессы, что она “в восторге от этого исторического решения”.

Референдум для Швейцарии — дело совершенно обычное. Народные консультации и плебисциты здесь проводятся на национальном, региональном или местном уровне в среднем раз в несколько месяцев. Однако это не означает, что инициатива, подкреплённая необходимым количеством подписей и получившая добро на соответствующем властном уровне, будет мгновенно реализована — от момента оглашения положительного решения властей на проведение референдума до собственно голосования могут пройти годы. Так что когда права обезьян найдут своё отражение в человеческой конституции — СМИ сказать затрудняются.