Референдума о независимости Каталонии не будет

Во вторник премьер Испании и глава кабмина Каталонии Пере Арагонес провели в Мадриде первую встречу с момента утверждения нового лидера автономии 21 мая этого года. По ее итогам Арагонес, выступающий за выход из состава королевства, заявил, что в сентябре в Барселоне состоится встреча между представителями регионального и центрального правительств по вопросу урегулирования каталонского кризиса. Он также в очередной раз выступил за проведение плебисцита о независимости региона.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали ранее никогда не применявшуюся 155-ю статью конституции, которая позволила ограничить самоуправление региона.

В октябре 2019 года суд вынес вердикт по делу сепаратистских политиков, которые причастны к организации референдума, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу были признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. 22 июня текущего года правительство Испании одобрило помилование осужденных.